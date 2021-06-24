歐盟放寬旅遊限制 嘉泥旅宿事業下半年回溫

嘉泥 (1103-TW) 今 (24) 日召開線上法說，執行長王立心表示，水泥經銷、倉儲物流業務以及房產業務維持穩定，海外轉投資旅宿事業下半年可望谷底回升，第四季後將較為樂觀。

王立心表示，目前歐盟放寬旅遊限制，只要是歐盟民眾完成兩劑疫苗施打，開放可在歐盟境內旅遊，因此也出現報復性旅遊人潮，而嘉泥轉投資的義大利羅馬的飯店 A Roma 在 6 月也開始重新營運。

王立心進一步指出，目前義大利已經有 5 成人口施打疫苗，當地政府目標到 9 月時，12 歲以上的 8 成人口要施打疫苗，防疫管制將陸續解封，有助 A Roma 衝刺下半年業績。

嘉泥在日本沖繩投資的自有酒店品牌 Hotel Collective，雖然因沖繩緊急事態宣言延長至 7 月 11 日，國際航班仍停飛，但王立心認為，隨著日本疫苗施打，國內旅遊可望先解禁，到沖繩的旅客有 3 成來自日本國內，營運將逐漸脫離谷底。

而嘉泥與洲際酒店集團 IHG 合作，規劃的沖繩豐見城豐崎飯店，雖然下半年發包目標不變，但原本預計 2024 年首季完工，但考量疫情，預計延後 3-6 個月至 2024 年下半年開幕。

另外，台泥今年每股將發出 3.5 元現金股利，優於去年現金股利 2.5 元、股票股利 0.5 元，嘉泥持有台泥 3.24 億股，預估可挹注業外獲利 11 億元，將在第三季入帳。

以嘉泥第一季營收占比來看，水泥銷售 51%、裝卸倉儲 27%、房產 11%、旅宿服務 11%。