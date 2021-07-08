偉詮電6月純益跳增2倍 每股賺0.53元 單月賺贏去年上半年

IC 設計廠偉詮電 (2436-TW) 今 (8) 日公布 6 月自結，稅後純益達 0.94 億元，月增 213%，年增 238%；受惠 USB PD 出貨暢旺，加上漲價效益，偉詮電 6 月不僅營收創高，單月獲利也賺贏去年上半年的 0.14 元。

偉詮電 6 月營收 3.33 億元，月增 11.44%，年增 53.14%，第二季營收 9.03 億元，季增 19.92%，年增 35.38%，累計上半年營收 16.56 億元，年增 45.04%，單月、單季、上半年營收全寫新高。

偉詮電今年以來受惠筆電、遊戲機以及手機需求強勁，連帶拉升 USB PD 出貨，整體上半年出貨已達 8500-9000 萬顆，且下半年取得產能再較上半年增加，全年出貨顆數可望達到 2 億顆，成為全球 USB PD 出貨名列前茅的業者。

此外，偉詮電也積極拓展車用領域，不僅受惠 USB PD 在汽車滲透率大幅提升，今年推出的車用智慧鏡頭晶片也首度獲車廠採用，目前已開始出貨，加上既有環車影像 (AVM) 處理器，車用布局三箭齊發，可望搭上電動車商機。

偉詮電表示，汽車藉由 AVM 與智慧鏡頭晶片，將具有 360 度環車俯視功能、道路偏移警示等功能，目前皆已通過車用客戶認證，並供貨給中國、台灣兩地模組廠，正式切入汽車前裝，今年上半年已開始小量，下半年出貨將顯著優於上半年。