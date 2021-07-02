〈東元改選前哨戰〉鈺叡收購菱光股權 黃育仁：不影響董事改選

東元 (1504-TW) 集團會長黃茂雄擬透過鈺叡公司，收購菱光 (8249-TW) 過半股權，對此，菱光董事長黃育仁強調，此公開收購案是霸道手段，不影響董事會改選。

黃茂雄與長子黃育仁的經營權之爭陷入白熱化，達勝集團攜手東元集團旗下投資公司新組成的鈺叡公司，擬收購菱光 50.1% 股權，外界解讀，黃茂雄結合外部勢力控制股權。

對此，黃育仁表示，菱光將於 7 月 9 日召開股東會，屆時全面改選董事；鈺叡公開收購菱光時程，至少會到 8 月 10 日，鈺叡要變更菱光股東會決議還須 3 個月之後才能提案。

黃育仁認為，鈺叡公開收案菱光股權是霸道的手段，但不影響東元董事改選結果，應是有人無法說服股東，對股東會結果沒有把握，在為東元改選輸局做準備。

黃育仁說，雖然黃茂雄、寶佳與華新看似為三方同陣線，但卻不是穩固的聯盟，若對董事改選有信心，怎麼會發動公開收購案。

對於今年東元董事改選掌握程度，黃育仁表示，此次改選雖然有兩組董事候選名單，但應分成四大陣營，包括黃育仁、黃茂雄、寶佳與華新，其中，自己的陣營已獲得長期投資東元的外資支持，且股權數最高，未來改選後，也不排除與他人合作。

黃育仁透露，在公開徵求委託書期間，有 30% 股東員工不願意交出委託書、中壢廠更有過半員工股東拒交委託書。

至於近期父子互動，黃育仁指出，當初希望與父親和解，但對方不願意討論與溝通，此外，過去向父親下跪並非宣戰，而是感謝養育之恩，並表達無法與父親的想法達到一致性。