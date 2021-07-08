政院拍板 根留台灣、中小企業方案貸款額度加碼1500億元

由於企業參與投資台灣三大方案相當踴躍，「根留台灣」與「中小企業」二大方案的貸款額度已於今年 3 月用罄，因此，行政院長蘇貞昌於今 (8) 日院會上拍板，貸款額度合計加碼新台幣 1500 億元，讓投資方案能續辦至年底。

根據經濟部統計，截至目前，投資台灣三大方案通過 927 家，總投資額突破 1.2 兆元，達 1 兆 2641 億元，目標達成率 94%，預估創造約 10.6 萬個本國就業機會。

行政院資料，根留台灣方案貸款額度再加碼 500 億元額度，合計達 1300 億元；中小企業方案將加倍原有額度，新增額度 1000 億元，合計達 2000 億元，相關經費由國發基金支應辦理。

經濟部投資業務處長張銘斌指出，以特斯拉供應鏈投資為例，其中，一線大廠包括群創投資 702 億元、和碩投資 149 億元，以及同欣電、和大、富田等，帶動相關中小企業供應鏈投資，總計超過 15 家投資金額逾 1000 億元，涵蓋車電、馬達、電池、車身、充電等五大系統。

張銘斌說明，二大方案補助期限皆由原本 5 年改為 3 年，根留台灣的支付銀行委辦手續費，維持方案規劃，採階梯式補助 20 億元以內 0.5％、20 至 100 億元 0.3%、逾 100 億元 0.1%。

中小企業方案的部分，張銘斌表示，支付銀行委辦手續費部分則是由原有 1.5% 下修至 0.7%，其餘規則維持不變。