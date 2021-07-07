長賜號啟航！於眾人見證下駛離蘇伊士運河

根據《英國廣播公司》(BBC) 週三 (7 日) 報導，長榮海運 (2603-TW) 的「長賜號」終於在 7 日起錨、即將駛離埃及的蘇伊士運河。

而依照《華爾街日報》說法，長賜號在接下來將於塞得港 (Port Said) 接受安全檢查，隨即駛往荷蘭鹿特丹、然後再駛往英國的費利克斯托港 (Port of Felixstowe) 卸貨。

長賜號於 2021 年 3 月 23 日時在蘇伊士運河發生擱淺事故，在歷經艱辛的救援過程後，最後終於在 3 月 29 日成功脫困。前後影響運河通行達 6 天之久，也造成全球航運的嚴重混亂。

而事後長賜號遭到埃及當局扣留，也一直停泊在蘇伊士運河中途點的大苦湖內。

根據《路透社》7 月 4 日的報導內容，長賜號船東的日本正榮汽船 (Shoei Kisen Kaisha, LTD.) 與蘇伊士運河管理局 (Suez Canal Authority，SCA) 談妥賠償條件，這也是長賜號得以放行的關鍵所在。

在該則報導中也提到了長賜號船東日本正榮汽船、與擔任保險公司代理人的律師事務所 Stann Marine 的董事 Faz Peermohamed 在一份聲明中提到，他們正在為長賜號的獲釋事宜進行準備。不過 Stann Marine 並未透露和解條件的詳細內容。

而在另一方面，蘇伊士運河管理局也在當時表示，和解合同的簽署儀式預定會在 7 日舉行，與會人士也將親眼見證長賜號的駛離過程。蘇伊士運河管理局局長 Osama Rabie 也提到，作為和解條件的一環、他們將接收一艘拖力達 75 噸的拖船，而除此之外並未透露其他細節。