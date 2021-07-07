◆盤勢分析

1. 投資人對經濟重啟受益股獲利了結，美國 6 月服務業景氣擴張趨緩，美國公債殖利率走低，石油輸出國家組織與盟國 (OPEC+) 談判陷入僵局，油價轉跌，標普 500 指數終止連七日漲勢，那斯達克再創新高，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.60~+0.17%。蘋果 + 1.47%、台積電 ADR+0.96%、聯電 ADR+0.21 %、日月光 ADR+0.0%。

2. 週一美股休市，週二台股以上漲 9.89 點的 17929.22 點開出後，在玻陶、造紙、百貨、航運、觀光、被動元件等類股領漲下，早盤最高來到上漲 89.04 點的 18008.37 點，但在資金又跑回玻陶、航運等傳產股使電子股未能延續週一漲勢，加上 2454 聯發科的填息走勢不夠強勁，使台股震盪走低，終場以下跌 6.26 點的 17,913.07 點作收，成交金額為 6,048.58 億元。三大法人合計賣超 33.09 億元：外資買超 1.2 億元、投信賣超 3.2 億元、自營商賣超 31.09 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量縮，多格頭局不變。

（2）均線：從 6/23 至今沿 5 日線上漲趨勢未變，短線仍有高點可期。

（3）技術指標：日 KD 在 6/24 出現黃金交叉，週二 KD 雖開口縮小，仍為高檔鈍化格局，短線仍有高點可期。

4. 櫃買指數: 開高震盪走低，下跌 0.6%，收在 215.3 點，週三恐回測 5 日線支撐。

5. 觀盤重點：週二盤中雖以 18008 點再創歷史新高，但在電子股漲勢未能延續，加上 2454 聯發科的填息走勢不夠強勁，終場指數小跌，後勢要留意電子股是否重掌主流，而資金是否持續回流電子股，若電子不能接棒則未來漲幅恐將受限。

6. 外電報導，英特爾將包下台積電（2330）3 奈米產能，包括摩根大通、華興資本及瑞士信貸昨（6）日不約而同指出，台積電先進製程壯大，已成國際晶片大廠必要的合作夥伴，隨高速運算需求提升，台積電 5 奈米放量將高於預期，3 奈米還會超越 5 奈米成主流製程；重申台積電長線股價挑戰千元大關。

7.IC 載板需求強勁帶動於載板產能持續滿檔，加上新產能陸續加入貢獻，南電（8046）、景碩 (3189) 六月營收紛紛創下單月歷史新高。南電 6 日表示，IC 載板需求持續強勁且明朗，ABF 能見度很多已看到明年，BT 能見度看到今年底也無虞。

8. 海運旺季報到前，陽明獲利先鳴槍。陽明海運（2609）昨（6）日公布 5 月自結獲利，稅後純益約 105.2 億元，年增率達 152 倍，每股純益（EPS）為 3.15 元，寫單月新高紀錄，一個月輕鬆賺進百億元。

9. 百和 (9938) 第二季在子公司營建業務挹注下，營收以 60.11 億元創新高，季增 28.66%，年增 1 倍，2021 年上半年營收也突破百億元，達 106.84 億元，年增 40.7%，下半年在旺季效應加持下，百和全年營收將突破 2019 年的 159 億元創歷史新高。

10. 元大台灣 50 ETF（0050）最新配息公告出爐，每單位擬配發 0.3 元，換算殖利率約 0.21％，21 日除息。值得注意的是，由於今年上市公司受疫情干擾，除息時程遞延，導致 0050 配息金額低於近四年同期水平。法人認為，以全年度來看，台股現金股利創高基礎不變，僅是領息時間點往後，預料仍有望上演秒填息行情。

