〈雄獅關島首航〉中壯年族群占7成 疫苗選擇打莫德納占大宗

因應近期旅客赴關島需求增加，旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 率先展開關島直航布局推 5-22 天機加酒商品，首班直飛航班今 (6) 日正式啟航，雄獅分析首航班機旅客資料，發現年齡 49 歲以下族群占比近 73%，疫苗選擇則是以需要施打兩劑的莫德納和輝瑞為主，僅需施打一劑的嬌生疫苗反而不是首選。

雄獅首班直飛航班為長榮航空 BR20，預計於上午 09:00 自桃園機場起飛，當地時間 14:55 抵達關島。

雄獅品牌策略總經理游國珍說明，今日參加關島機加酒的旅客中，以「20 至 29 歲」和「40 至 49 歲」兩族群為最大宗，各占 21.1%，整體 49 歲以下族群占近 73%，年齡層屬青年和中壯年居多。

疫苗選擇上，有多達 38% 旅客希望施打莫德納疫苗，其次分別為輝瑞疫苗 34%、嬌生疫苗 23%，另有 3% 旅客選擇本次不施打疫苗。

雄獅強調，看好長天數旅遊商品需求增加，將全力銷售 long stay 22 天機加酒商品。

雄獅首波 7 月 6、10、14、18 日出發的 5 天 4 夜機加酒商品，439 席已全數完銷；7 月 22 日推出 Long Stay 的 22 天機加酒商品收訂已超過 80%，近期即將額滿，加碼於 7 月 26 日、8 月 12 日出發 22 天的預購商品目前持續報名中，總計報名人數約 80 人。

而 7 月 27 日和 8 月 2、8 日推出的 7 天機加酒商品預購，總報名人數約 300 人，仍持續進單中。

雄獅統計，若此 10 個趟次全部完銷，約 1489 個機位。