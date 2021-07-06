〈東元改選前哨戰〉六大壽險表態阻止達勝伍投資菱光 中信銀授信也被燒到

東元 (1504-TW) 經營權之爭不僅燒到 6 大壽險資金，也燒到中信銀行，金管會保險局今 (6) 日證實，6 家壽險公司已要求達勝伍創投要昭開股東臨時會，阻止達勝伍創投資金被用在公開收購菱光科技。至於菱光指控郭冠群向中信銀履約保證 20 億元，銀行局也要求中信銀授信須採 5P 原則。

由達勝伍創投、中嘉董座郭冠群及東元黃茂雄旗下投資公司組成的鈺叡公司，上周一宣布砸逾 18 億元，以每股 29 元、溢價 19.34% 收購菱光過半股權，由於菱光目前是由東元集團第三代少東黃育仁掌控，意味東元經營權之爭戰線擴大至鈺叡收購菱光。

但是持股鈺叡 5 成的大股東達勝伍創投，背後股東包含：宏泰人壽、遠雄人壽、國泰人壽、台灣人壽、全球人壽、中國人壽等壽險公司，6 家壽險持股加起來高達 78%，引發金管會上周明確指示要求 6 家壽險不得介入經營權之爭。

菱光今天更在四大報中刊登半版廣告，呼籲 6 家壽險應決策達勝伍資金不得介入經營權，並希望保險局督導；同時也指出，郭冠群向中信銀履約保證 20 億元、借款 10 億元，資金用途已違反政府政策與公共利益，要求銀行局進行調查。

對此，保險局表示，目前 6 家壽險公司將依照機構投資人盡職治理守則，要求達勝伍要在 7 月中召開股東臨時會，屆時壽險公司將提案，禁止達勝伍創投資金被用在公開收購菱光科技。

保險局進一步指出，如果達勝伍經臨時東會後，最後退出投資，則鈺叡就必須修正公開收購說明書，說明自有資金來源。

此外，針對菱光指控郭冠群向中信銀履約保證 20 億元、借款 10 億元，銀行局則表示，此案依公開收購管理辦法，若採現金為收購對價的話，會有金融機構來出履約保證函，履約保證函算是銀行授信業務的範圍，中信銀在辦理這項業務，需按授信 5P 原則，做好貸放前徵信與貸後管理，會提醒中信銀必須依照授信原則，注意收購案的事情發展。