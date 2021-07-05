外資續加碼聯電3.6萬張居冠 前十大買超傳產股占6席

台股今 (5) 日電子重獲資金青睞，加上鋼鐵、塑膠領軍傳產走揚下，終場大漲 209 點，收在 17919 點，再創收盤新高，三大法人聯手買超 166.2 億元，其中，外資終止連二賣，轉為買超 115 億元，大買聯電 3.6 萬張，但觀察前十大買超中，仍僅有 2 檔電子股，航運、鋼鐵等傳產族群高達 6 席，顯示外資續青睞傳產族群。

期貨方面，外資今小幅減碼 778 口空單，空單未平倉口數來到 28080 口，投信加碼 931 口多單，多單未平倉口數來到 3334 口，自營商則減碼 1164 口多單，多單未平倉口數降為 16144 口。

外資終止連 2 賣轉買，今前十大買超標的，由聯電奪冠，大買 36482 張，元大金 22810 張居次，其他依序為中鋼 19800 張、國泰台灣 5G+ 17929 張、長榮 16880 張、鴻海 16017 張、和桐 10421 張，均破萬張，台船、航空雙雄華航、長榮航也是外資買超標的，統計共有 6 檔傳產、2 檔電子，金融、ETF 則各有 1 檔。

賣超方面，外資大砍光洋科 11313 張居冠，國泰智能電動車、彩晶各有 9737 張、8452 張，其他則依序為新光鋼、中石化、晶豪科、台泥、燁輝、亞聚、欣興。

投信則連 4 賣台股，今再調節 13.36 億元，大砍長榮 3747 張，與外資不同調，台泥、威剛也有 2156、2089 張，其他包含旺宏、陽明、富邦金、聯電、南亞科也都遭賣超千張以上，鴻海、群創也是賣超標的。

買超方面，投信今加碼 PCB 大廠欣興 2135 張居冠，中鋼、同欣電各有 1837 張、1101 張，其他則依序為光罩、台郡、技嘉、強茂、聚陽、朋程、金橡電。