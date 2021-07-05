〈陸港盤後〉半導體業績旺 科創指大漲2.5%

周一 (5 日)A 股三大指數開盤延續上周五(2 日) 的跌勢而開低，不過外資積極買進半導體類股，同時非鐵金屬、煤炭類股也跟進走揚的帶動下，A 股三大指數在震盪中收紅。

今日財新公布的服務業 PMI 大幅下滑一度為指數帶來壓力，但陸媒報導指出 A 股有不少半導體企業預先公布財報數據，有的公司上半年營收已超過去年全年，利多消息拉抬半導體類股。

而今日滬深兩市成交量能與上周五相當，約 1 兆人民幣，再度站上兆元成交量之上。

港股方面，中國主管機關指出滴滴 App 下架，今日又宣布對三家叫車平台啟動網路安全審查，再度引發市場對網科企業監管風險，利空消息導致恒指開低。不過在 A 股上漲的帶動下，汽車與香港概念股反彈一度拉升恒指翻紅。

但受到科技類股賣壓沈重的拖累，恒指終場又再度反轉下挫。科技類股中，網科企業成重災區，快手 (1024-HK) 重挫 5.9%、美團 (3690-HK) 崩跌 5.6%、百度 (9888-HK) 大跌 4.1%、阿里巴巴 (9988-HK) 下滑 2.8%。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.44%，報 3534.32 點；科創 50 指數勁揚 2.45%，報 1575.89 點；深證成指上揚 0.33%，報 14718.66 點；創業板指走升 0.55%，報 3352.12 點。

恒生指數下滑 0.59%，報 28143.5 點、恒生科技指數下滑 2.28%，報 7712.19 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 59.19 億元，其中滬股通買超人民幣 31.49 億元，深股通買超人民幣 27.7 億元。

法人觀點

國泰君安認為半年報業績是後續股市主要機會所在，伴隨半年報預告揭露窗口期的打開，資金將聚焦獲利可持續成長的股票，高景氣將是未來一段時間的投資主線。

國泰君安建議留意三個未來投資主軸，首先是鋰電池、新能源汽車產業需求持續高漲，短期有很大業績彈性，長期空間也非常大。第二則是半導體持續短缺，半導體行業保持高景氣。

