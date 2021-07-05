唐山下半年執行鋼鐵限產30%

周一 (5 日) 中國「我的鋼鐵網」報導指出，7 月 2 日唐山大部分鋼鐵廠的高爐已復產，不過從 7 月 2 日～12 月 31 日開始執行限產 30% 的政策 (已完成超低排放指標的鋼鐵廠除外)，目前復產高爐均依照各自的生產目標進行有效復產。

「我的鋼鐵網」認為在今年接下來的限產政策下，測算後預估日均鐵水影響量將維持約在 10.06 萬噸，較 6 月 28 日～7 月 2 日期間減少 23.8 萬噸，產能利用率將提升至約 74%，較 6 月 28 日～7 月 2 日期間上升 60.3%。較 6 月份平均水準提升 12%。

「我的鋼鐵網」指出鋼坯上下游自 7 月 2 日起將陸續復產，但月底處於密集交貨期，軋鋼廠在採購上仍積極。

而自下半年鋼廠限產比例調整，同時在需求淡季及下游謹慎採購鋼坯的影響下，供應增加可能將轉化成價格上的壓力，而庫存短期不易出明顯去化。從目前基本面及調查後的預期來看，中國鋼坯價格將繼續承壓，短期保持狹幅調整，不排除向下修正的可能。

根據「我的鋼鐵網」公布的統計數據顯示，上周 247 家鋼鐵廠高爐開工率達 57.9%，比前一周下滑 21.7%，年減 33.1%；高爐煉鐵產能利用率 81%，比前一周下跌 10.2%，年減 12.4%；鋼鐵廠盈利率 71.4%，比前一周下降 3%，年減 22.1%。

此外，上周中國建築鋼材呈現弱勢震盪，但跌勢已經比前一周明顯縮小，主要原因在於上周黑色系列原物料期貨仍呈現大幅震盪，受到中共建黨 100 周年重大活動影響，部分工地出現停工，短期市場需求尚未回溫，使得推升鋼材價格上漲推動力不明顯。

