長賜號賠償事宜談妥 預計7日駛離蘇伊士運河

長榮海運 (2603-TW)「長賜號」2021 年 3 月於埃及蘇伊士運河發生擱淺事故，相關賠償問題傳已達成共識。根據《路透社》4 日 (週日) 報導，長賜號船東的日本正榮汽船 (Shoei Kisen Kaisha, LTD.) 已與蘇伊士運河管理局 (Suez Canal Authority，SCA) 談妥賠償條件。被運河管理當局扣留的長賜號，終於可在 7 月 7 日駛離。

長賜號 3 月 23 日擱淺蘇伊士運河，最後終於 3 月 29 日成功脫困，前後造成該運河堵塞 6 天，事後長賜號遭埃及當局扣留，目前還停留在蘇伊士運河的一座湖泊當中。

長賜號船東的日本正榮汽船與擔任保險公司代理人的律師事務所 Stann Marine 的董事 Faz Peermohamed 在一份聲明中提到，正在為長賜號的獲釋事宜進行準備。Stann Marine 並未透露和解條件的詳細內容。

另一方面，蘇伊士運河管理局表示，預定在 7 月 7 日舉行和解合同的簽署儀式，而與會人士也將親眼見證長賜號的駛離過程。

蘇伊士運河管理局局長 Osama Rabie 表示，作為和解條件的一環、他們將接收一艘拖力達 75 噸的拖船。而除此之外並未透露其他細節。