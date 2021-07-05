航運觸礁 7月投資方向變了？

美國府會達成 1.2 兆美元基礎建設方案，其中新增 5,790 億美元當中就有 3,120 億美元要用在基礎交通建設上。鋼鐵族群之前受到大陸限鋼政策壓抑，股價整理一段時間，基期相對較低，週一 (6/28) 率先發動攻勢，春源 (2010-TW) 一早開盤隨即亮燈漲停，帶動鋼鐵族群表現。

全球經濟復甦使得原物料需求強烈，為了抑制通膨中國提出限鋼政策，俄羅斯 8/1 開始也將對出口鋼鐵、鎳、鋁、銅課徵至少 15% 臨時稅，俄羅斯是全球第三大鋼鐵出口國，國內和亞洲不少業者都是向俄羅斯進口上游廢鋼、半成品鋼胚和成品熱軋，中俄抑制鋼價反而會讓原本火熱的鋼鐵市場更加趨緊。

鋼鐵第三季盤價持續上漲，不鏽鋼盤元大廠華新麗華 (1605-TW) 最新 7 月份盤價每公噸大漲 1,000～8,000 元，預料上游不鏽鋼廠燁聯 (9957-TW) 即將在本週開出的 7 月盤價將同步走升。

除了漲價效應，7 月份正式邁入科技電子旺季，聚焦蘋果新品上市，除了 iPhone13，傳出新一代 AppleWatch-Series7 也會同步登場，預料將搭載較小的 S7 處理器，騰出空間置入更大容量的電池或感測器，而且中國大陸剛批准通過 Apple Watch ECG(心電圖) 功能，疫情中的健康檢測需求勢必將帶動大陸 Apple Watch 的買氣擴張。

相關概念股，包括晶圓代工廠台積電 (2330-TW)、封測廠日月光投控(3711-TW)、載板廠南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)、PCB 廠台郡(6269-TW)、華通(2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、電池廠台達電(2308-TW)、石英元件廠晶技(3042-TW)、組裝廠鴻海(2317-TW)、仁寶(2324-TW) 都可留意逢低找買點。

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