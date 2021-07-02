台股小跌守住17700點 外資重砍200億元 三大法人賣超222.66億元

台股今 (2) 日早盤續勢再戰 17800 點關卡，但多頭後繼無力，航運族群跳水，電子股人氣低迷，指數呈現高檔震盪，終場拉回平盤附近，小跌 3 點，收在 17710 點，成交值仍超過 6000 億元。外資下重手大砍 200 億元， 三大法人聯手賣超 222.66 億元。

台股周線拉出連 7 紅，累計本周上漲 207 點。觀察籌碼面，外資今天持續賣超 199.9 億元；投信賣超 18.57 億元，為連 3 賣；自營商也小幅賣超 4.19 億元。三大法人合計賣超 222.66 億元。

航運族群今日資金比重一度超過 5 成，解封歸隊的長榮早盤見到 219 元新高價，但隨即翻黑，終場跌 3%，收 206.5 元，陽明、萬海股價同步下挫逾 2%；新興、榮運、中航、中櫃等多檔賣壓都相當沉重，僅台驊投控、台航表現強勢。

整體運輸類股指數終場下跌 2.5%，成交值占大盤近 4 成，其中，光是長榮成交值就高達 1132 億元，為台股之冠。

電子股量能持續低迷，台積電一路在平盤下震盪，最低跌至 587 元，終場跌 0.8%，收 588 元，鴻海、國巨、聯詠同步震盪走跌，不過，聯電、聯發科、日月光投控、瑞昱等均在盤面上表現。台塑四寶中以台塑化上漲 3.7% 最為強勢。

富邦媒今日盤中強漲逾 9%，最高攻抵 2075 元，改寫歷史新高，也成為台股第四檔 2000 元俱樂部成員，尾盤漲幅略收斂，收 2005 元。