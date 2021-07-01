廣華-KY股東會改選董監事 看下半年營運優於上半年

汽車零組件廣華 - KY(1338-TW) 今 (1) 日召開股東常會並全面改選董事 (含獨立董事)，廣華表示，由於中國政府祭出多項刺激政策推升新車銷售，加上下半年車用晶片產能吃緊可望緩解，對今年營運成長深具信心，預期下半年表現將優於上半年。

展望今年，廣華認為，中國新車銷售呈現成長態勢， 使公司保持良好的訂單能見度，再加上新車應用內飾件朝智能化及豪華化發展的趨勢更加明確，有信心切入更多新訂單和新車款。

廣華為滿足主要客戶的需求，旗下襄陽廣佳廠於第三季完成二期廠興建，而於去年建置的蘇州太倉新廠主體工程已完成，預計第四季投入量產。

廣華強調，將持續強化各項新環保加飾技術的量產能力，並配合正在開發的智能座艙技術，生產環保且智能化的新產品，增添成長新活水。

廣華於股東會中承認 109 年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並討論通過 109 年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利 3.5 元，股利配發率 99.7%。

而此次股東會廣華也進行全面改選董事 (含獨立董事)，依公司章程規定，票選出第六屆董事 7 席 (含獨立董事 3 席)，新當選董事包括余澤民、張家祥、黃建中和陳乃榮，3 席獨立董事則由林昇聖、沈朝俊、歐陽弘擔任，新任董事 (含獨立董事) 任期自今日起至 2024 年 6 月 30 日止。