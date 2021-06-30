三家金融股東會7月上旬先打頭陣 7/20為超級旺日

股東會明 (7/1) 日起解禁，金融業的部分，7 月上旬將有新光金 (2888-TW)、上海商銀 (5876-TW)、元大金 (2885-TW) 等 3 家打頭陣，由於正值疫情期間，股東會的防疫規劃勢將成為參考指標；此外值得留意的是，目前 7 月 20 日為金融股的超級股東會旺日，已有 9 家搶在當日召開。

因應疫情，金管會首度將股東會延後至 7、8 月股東會召開，限令即將在明天解除，本週將有 125 家上市櫃公司 (含興櫃) 將召開股東會，7 月 1 日有 70 家場地選在室內召開、7 家在室外召開，7 月 2 日有 42 家在室內召開、6 家在室外召開。

考量疫情之下不易尋找合適的股東會場地，金管會已放寬會場容留人數為室內 19 人、室外 39 人，這也讓即將率先召開股東會的公司，規劃場地得以較原本的室內 4 人、室外 9 人的限制更為方便調度。

其中，新光金控本週五 (7 月 2 日) 搶下金融股股東會頭香，據新光金規劃，除了將落實實聯制，依原本金管會的人容限制，新光金備妥至少 6 間備用場地，若使用到備用場地，將同步以視訊轉播方式參加股東會，投票則將分流引導股東至投票會場進行；而工作人員也因為考量疫情，較去年減幅 60%，透過人數降載來維護員工與股東安全。

上海商銀將於 7 月 5 日召開，今年該行股東會租借飯店大會議廳使用，原本金管會規定室內只限 4 人，因此該行也準備了 15-20 間備用場地，且備用場地除了飯店各會議室，甚至將飯店用房都列於備用方案中，但在人容放寬後，備用場地問題相對無虞。

上海商銀表示，股東會的防疫措施均依 CDC 規定，包括：實聯制、量額溫、噴酒精等符合第三級警戒的規定；雖然金管會放寬了會場人數上限，但上海商銀在報到動線還是加強防疫措施，股東進入一樓飯店就須先量額溫、實聯制，到二樓會場還要再量一次額溫、噴酒精。

上海商銀進一步表示，今年因為適逢該行董事改選，原本副董事長李慶言要親自從新加坡飛來主持股東會，但最後因疫情嚴峻，仍由住行常董陳逸平、總經理林志宏、執行副總榮康信共同主持，工作人員預計 20 人左右，較往年約減半。

元大金則訂於 7 月 8 日舉行，該公司表示，股東會所有規劃皆依照集保因應三級警戒召開股東會的防疫作業指引辦理，在會場內及備用會場皆會以透明隔間區隔，並在主會場及備用會場以視訊方式串連；會場執行實聯制，股東進入會場必須配戴口罩、噴酒精、量測體溫。今年因應疫情，也會減少工作人員與員工股東出席人數。

目前有金融業已公告更新股東會日期者，除了上述三家金融業者以外，其餘還有：國票金 9 日召開，而 7 月 20 日為金融股超級股東會旺日，包括：彰銀、台企銀、遠東銀、華南金、開發金、兆豐金、永豐金、第一金及王道銀行等 9 家都訂在 20 日召開；富邦金、玉山金、台新金、中信金則將於 23 日舉行，日盛金則在 8 月 31 日召開。