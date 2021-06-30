〈美股盤前要聞〉 美將公布小非農數據 美股期貨小跌

美國將公布最新 ADP 小非農就業數據，美股期貨週三 (30 日) 小跌，道瓊期貨漲 0.03%，標普 500 期貨跌 0.04%，那斯達克 100 期貨跌 0.02%。

1. 美國消費者信心創 16 個月新高

由於經濟重啟階段就業市場樂觀情緒升溫，抵銷對通膨上升的擔憂，美國 6 月消費者信心指數攀升到去年 2 月以來新高，標普 / Case-​Shiller 4 月房價指數比去年同期成長 14.9%，創 2005 年 12 月以來最大漲幅。

此外標普 / Case-​Shiller 房價指數比去年同期成長 14.9%，繼 3 月的 13.4% 的成長後，創下 2005 年 12 月以來最大漲幅。

美國經濟諮商會（The Conference Board）周二（29 日）最新調查顯示，6 月消費信心指數從 5 月的 120.0 攀升至 127.3，改寫去年 2 月以來新高。此前路透調查經濟學者的預估為 119.0。

2. 英特爾新款伺服器 CPU 延至明年 Q1 投產

英特爾 (INTC-US) 周二 (29 日) 宣布，由於 10 奈米製程延誤，新一代伺服器 CPU Sapphire Rapids 將於明年第一季投產、第二季量產，投產時間晚於原本承諾的年底。英特爾股價應聲下跌，競爭對手超微樂漲 2.8%。

英特爾 Xeon 系列與記憶體團隊負責人 Lisa Spelman 表示，Xeon 系列新品可擴充伺服器 CPU Sapphire Rapids 將於 2022 年第一季投產，並在第二季開始量產。

英特爾表示， Sapphire Rapids 將能為超級電腦與高效能運算 (HPC) 提供良好表現，並搭載高頻寬記憶體 (HBM) ，若與超微 (AMD-US) 的 EPYC 7543 處理器比較，在 NAMD、LAMMPS 與 RELION 等軟體表現都較為優異。

3. Moderna 疫苗能抗 Delta 病毒

週二 (29 日) 美國生技公司莫德納 (Moderna) 發布最新試驗結果顯示，旗下新冠疫苗能有效抗 Delta 變種病毒，激勵其股價喜升逾 5%，創下歷史新高紀錄。

莫德納檢測了 8 名受試者，完成兩劑莫德納 mRNA 疫苗後對 Delta、Beta 和 Eta 病毒皆可產生中和抗體。該試驗數據尚未經同行評審。

該消息公布後，莫德納 (MRNA-US) 股價開盤跳漲，一度飆漲近 7%，收紅 5.17% 至每股 234.46 美元。

4. 全球嚴重缺櫃難解 聖誕消費旺季庫存恐延遲數周

路透 (Reuters) 周二 (29 日) 報導，沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等主要零售商的供應商表示，雖然提前幾周向中國製造商叫貨，但由於全球運輸壅塞問題，許多業者可能會在年底消費旺季空手而歸。

路透對美、歐從玩具到電腦設備的十多家供應商和零售商的調查發現，所有業者都預計，由於全球貨櫃短缺以及深圳鹽田港壅塞，今年消費旺季的庫存將延遲長達數周。

零售商面臨的風險是商品大量缺貨，玩具商 MGA Entertainment 執行長 Isaac Larian 表示，該公司在鹽田港的貨物高達數百個貨櫃，若未來無法為零售客戶提供足夠庫存，將嚴重影響聖誕節銷售。

5. 巴菲特：疫情對小企業傷害最深 病毒仍難以預測

波克夏海瑟威執行長巴菲特周二 (29 日) 表示，疫情對經濟影響是極其不平衡的，數以百萬的小企業受到可怕的傷害，但絕大多數大企業都完好無傷，病毒仍舊難以預測。

巴菲特表示，儘管疫情已開始趨緩，但疫情仍然深不可測，儘管對大多數人和企業來說，現階段結果比人們預期的要好。波克夏的副董事長孟格 (Charlie Munger) 表示，汽車經銷商等企業而言，疫情甚至帶來暴利。

巴菲特認為，這次疫情中學到的最大教訓是全球對必然會發生的緊急情況準備不足，他說 ：「最重要的事情是疾病肯定會發生，社會很難為那些遙遠但可能發生的事情做準備，但終究會發生。」