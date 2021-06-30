陳時中：擬推餐飲、夜市管理指引 拚7/12開放

國內今 (30) 日新增 55 例 COVID-19 本土確定病例，為連續 6 天低於百例以下，另增 5 例死亡個案。對於北市部分夜市率先微解封，引發外界質疑，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有些個案已匡列起來，大致在掌握之中，下一波擬推餐飲、夜市管理指引，目前正在準備中，若疫情控制有信心，7/12 可望進一步開放。

全國疫情三級警戒延長至 7 月 12 日，隨著每日確診人數持續向下，外界開始期待微解封，其中，台北市率先授權部分夜市復業，南萬華夜市要解封須向市場處申請，其他夜市要復業則由夜市自治會處理，市府要求不准內用、只限外帶。

北市今天新增 25 例確診，陳時中說明，一部分已在匡列中，尚在掌握範圍內，未在匡列的確診數希望越少越好。他強調，三級解封就是「外帶、不內用」，呼籲民眾及商家都能遵守，而相關指引要看如何在維持社會經濟下進行管制。

陳時中指出，目前正在檢視餐飲內部管理的應變，餐飲業開放內用不是完全不可能，但現階段仍要以疫情控制為主，符合指引有信心就會開放，還會請經濟部等相關單位，在開放可行跟符合防疫條件下，去研議如何建立標章及核可監督。

陳時中透露，接下來會推出餐飲、夜市戰備管理指引，預計一波波釋出，若督導各單位落實執行，讓疫情持續下降，7 月 12 日有機會開放營業。

此外，第三批莫德納 (Moderna) 疫苗 41 萬劑，已於歐洲時間 29 日晚間自阿姆斯特丹啟運，預定下午 4 時 40 分抵達桃園國際機場，完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象接種。