〈台股盤後〉鋼鐵點火、航運揚帆創收盤高 上半年漲3022.93點

台股今 (30) 日在多方資金點火，鋼鐵、航運等二大傳產族群表現持續強勢，激勵大盤收漲 157.27 點或 0.89%，來到 17755.46 點，成交金額 5341.66 億元。

台股今日收月線、季線以及半年線，個別來看，6 月上漲 687.03 點或 4.03%、第二季漲 1324.33 點或 8.06%、上半年漲 3022.93 點或 20.5%，三線全部收紅。

觀察權值股表現，航運、鋼鐵等傳產指標表現續強，貨櫃海運三雄長榮、萬海以及陽明同步亮燈漲停，散裝航運指標慧洋 - KY、台航也攻上漲停，榮運、台驊投控及志信也收漲停。

另外，鋼鐵指標股中鋼漲 4.9%，大成鋼、中鴻也漲約 2.8%，其餘個股如運錩、燁輝、春源等上市櫃共 19 檔鋼鐵股亮燈漲停，也是今日大盤表現最為強勁的族群。

其餘傳產指標如台玻漲停、製鞋相關的豐泰、寶成，以及造紙股永豐餘均漲逾 4%。

電子股方面，今日表現依舊較為平淡，蘋概三王中，台積電收平盤，鴻海小漲，大立光跌近 1%，聯發科漲近 3%、台達電收漲 1%。

不過，被動元件大廠國巨以及泛集團成員奇力新雙雙停牌，市場正向看待，押寶資金湧入相關個股，同為泛國巨集團成員凱美收漲停，華新科大漲 6%，旗下信昌電也漲近 5%，另外中小型的立敦、密望實、光頡以及九豪等也亮燈漲停，成為今日最強的電子族群股。