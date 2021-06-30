〈焦點股〉股王矽力勇闖新天價3975元 富邦媒邁向2000元大關

台股今 (30) 日電、金、傳產齊揚，指數衝上 17781 點，改寫歷史新高，電源管理晶片廠矽力 - KY (6415-TW) 股價同步締新猷，早盤攻抵 3975 元，穩居股王寶座，此外，受惠宅經濟商機的富邦媒 (8454-TW)，盤中也直逼漲停價，最高達 1970 元，續創新天價。

台股今日盤中再現十千金，其中，股王矽力延續多頭氣勢，盤中一度衝上 3975 元，改寫新天價，大漲逾 4%、155 元；富邦媒同樣漲勢凌厲，盤中勁揚 9.4%，攻上 1970 元歷史新高，富邦媒只用了 1 個半月，股價近乎翻倍，可望挑戰 2000 元大關。

矽力 5 月營收 17.1 億元，月減 3.26%、年增 61.47%，累計前 5 月營收 76.61 億元，年增 50.42%。矽力看好汽車、資料中心、工控、消費及通訊，皆是今年主要成長動能，下半年將比上半年更強，全年營收估可達成年增 20-30% 的目標，隨著供應商新產能開出，還有上調空間。

富邦媒 5 月自結稅後純益 3.17 億元，年增 98.67%，每股純益 2.27 元，由於 6 月全台處在疫情三級警戒中，加上 618 大促挹注，法人估，富邦媒 6 月獲利有望再超越 5 月，第二季拚超越第一季，續寫單季新高，今年營收保守預估至少可成長 30%。

此外，矽智財 (IP) 廠力旺 (3529-TW) 也獲得買盤青睞，盤中大漲逾半根停板，最高來到 1375 元。力旺前 5 月營收 10.81 億元，年增 36.8%，創歷年同期新高，此外，由於晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 積極建置完整晶圓製程及 3DIC 設計生態系統，拉緊與獨立第三方 IP 廠合作，力旺已打進高效能運算平台 IP 供應鏈。