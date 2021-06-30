關島入境免隔離 雄獅訂單湧現 加開3梯次

關島政府今 (30) 日宣布，7 月 4 日起持有入境前 72 小時 PCR 陰性篩檢證明的外籍旅客，入境免隔離，並研擬調降 Air V&V 880 美元行政規費，預料將至少減少一半以上，雄獅 (2731-TW) 指出，上午訂單開始大量湧現，為因應需求，臨時加開 3 梯次 7 天 6 夜機加酒商品，預估價格會比 5 天 4 夜增加約 1 萬元左右。

雄獅說明，7 月 6 日、10 日的關島 5 天 4 夜機加酒商品已經額滿，其餘兩梯次 14 日和 18 日各剩下約 30 個位子，預計近 2 日將銷售完畢。

為滿足長天數旅客需求，雄獅於 7 月 22 日推 22 天 21 夜機加酒商品，每人售價 135900 元起，由於相較起美國行程 20 萬元以上僅半價左右，相對有吸引力，目前已收訂超過 40 位，陸續有旅客詢問中。

雄獅進一步指出，上周五指揮中心宣布旅客返台應入住防疫旅館，確實在周一起訂單取消比例增加，新訂單也有停滯情況，但隨著關島政府宣布，凡持有入境前 72 小時 PCR 陰性篩檢證明，外籍旅客即可入境免隔離，訂單再次大量湧現。

因應旅客需求增加，雄獅於 7 月 27 日、8 月 2 日、8 月 8 日加開 3 梯次關島 7 天 6 夜機加酒商品，預估價格會較 5 天 4 夜增加約 1 萬元左右。

同時，雄獅提供防疫旅館代訂服務，並規劃有防疫專車接送預訂服務。