元大證、元大銀四綠電據點正式供電 擬每年採購55萬度

元大金控 (2885-TW) 今 (30) 日宣布，旗下子公司元大證券、元大銀行四個綠電據點正式供電，規劃每年採購 55 萬度綠電，為國內金融業採用「商辦綠電」模式直接採購再生能源寫下新紀錄，持續往 2022 年全集團總綠電使用率 10% 目標邁進。

元大金控致力節能減碳確保環境永續，再生能源使用策略從採購再生能源憑證（T-REC) 階段，進階實踐再生能源購電協議（PPA)，此次與再生能源售電業者瓦特先生合作，第一階段綠電採購計畫，於元大證券西門分公司、台中分公司及元大銀行營業部、台中分行四個據點正式供電。

第二階段計畫預計擴大到集團旗下其他子公司，並加入由綠色和平組織發起的《RE10x10 氣候宣言》倡議行動，以實際作為對抗氣候變遷，為承擔全球氣候責任共同努力。

元大金表示，甫落幕的七大工業國組織（G7）高峰會在會中承諾，至 2030 年減少一半溫室氣體排放，降低氣候風險可能帶來的挑戰，台灣淨零碳排目標並已底定，企業也不能置身事外，元大金控為落實企業碳管理，2019 年簽署科學基礎減量目標（SBT），完成類別一、二盤查，為台灣首家倡議的綜合金融公司，2020 年也已啟動全集團投融資溫室氣體排放盤查與揭露。

截至 2020 年底，元大金控旗下 316 處營業據點全數通過 ISO 14064-1 溫室氣體查驗；此外，2020 年全集團碳排放量 23,880 公噸，較 2017 年下降接近 8 個百分點，致力實踐節能減碳。