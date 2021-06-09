元大金：疫情對台灣經濟僅皮肉傷 看好三大景氣循環仍上升

元大金控 (2885-TW) 今 (9) 日舉辦線上「亞洲投資創富論壇」，元大投顧產經學博士顏承暉表示，疫情並未傷到台灣經濟，只是「皮肉傷」，且台灣三大景氣循環仍在上升段，獨特投資性具備國際競爭力，仍樂觀看好台灣投資機會。

顏承暉表示，不要看壞今 (2021) 年下半年到 2022 年上半年趨勢，因為三種景氣循環都仍在上升趨勢，一、庫存循環，現在全世界存貨循環還沒走完；二、資本支出景氣循環，能見度看到明年；三、50 年一次的科技循環，也就是數位包括大數據、自駕車、物聯網等，進入新一波「康波循環」的大爆發。

顏承暉表示，從外國人角度來看，台灣有很獨特投資價值，台灣之本跟基本面都來自製造業，上市櫃公司有 87% 以上是製造業，過去一年疫情對各國製造業衝擊並沒那麼大，因此近期疫情，也不改變台灣的國際競爭力。

至於下半年投資機會，顏承暉認為，除了看疫情控制的好壞以外，還要看兩大指標，首先，美歐貨幣政策正要轉變，利率上升趨勢下，台灣因應國際資本外流具有抗跌性；第二、因為台灣疫情受控程度還是存在，台灣出口面向歐美市場，終端需求就有一定支撐，且台灣利率與國際收支很健康。

此外，顏承暉表示，台灣的電子產業供應鏈跟十幾二十年前相比，已經發生質的轉變，過去是「扇型供應鏈」，也就是愈往中上游競爭者愈多，但現在是「鑽石型供應鏈」，除了少數出海口產業外，愈上游產業能做的廠商已經愈來愈少，這種「少量多樣」的特性，讓廠商在特別的利基型產品具有獨立地位。

顏承暉也提到美中關係對台灣的影響，他引用德國為例，認為現階段的台灣，與 1950-1960 年的德國，在國際關係中都有接近的戰略位置。

顏承暉表示，觀察歷史經驗，二次大戰之後，德國經濟並未馬上崛起，是在冷戰後，世界才發現德國是民主國家面向共產世界的前緣地帶，所以才讓德國產生獨特的投資機會，台灣在美中兩國間，也具備此利基。

不過，顏承暉提到，過去兩個月資本市場雖然是多頭，但最近觀察到質變現象，第一是愈來愈多聲浪擔憂通膨，預期通膨將是 2022 年重要問題，若美國通膨率持續超過 5%，對市場將產生巨大影響，且股債市場進入負相關，若持續負相關，將影響企業獲利；二則是散戶狂潮。

至於疫情問題，顏承暉表示，參考南韓經驗，疫苗普及前，都會間歇性出現一到兩個月的疫情高峰，此恐將成常態。

顏承暉指出，疫情不會改變台灣基本面，上週五主計總處剛公布台灣經濟預測，儘管台灣現在面臨第三級防疫警戒，主計總處仍仍大幅上修台灣今年經濟成長率至 5.46%，真正下修的是第 2 季經濟成長率。

顏承暉表示，台灣製造業有 7 成是滿足國外需求，歐美疫情因疫苗注射而緩和，經濟復甦帶動需求，因此本土疫情對台灣的經濟衝擊，會大於對上市櫃公司的影響。