臺慶科增產還不夠 客戶訂單多4倍 本季提前急擴產

電感廠臺慶科 (3357-TW) 在手訂單滿載，總經理謝明良指出，目前需求是產能的 3-4 倍，產能供不應求，不只第一階段擴產提前到上半年開出，在需求優於預期下，第二階段擴產也提前到第三季啟動，產能將再增 1-2 成，單月營收也將衝上 6 億元，持續走高。

法人指出，台慶科今年受惠需求加上擴產效益，營收將逐季走高，第一季已達 13.7 億元，每股純益 2.54 元，全年可望輕鬆賺進一股本。

謝明良表示，臺慶科在網通、車用以及電腦等應用帶動下，目前訂單能見度約 3-4 個月，網路變壓器 5-6 個月，交期都直達年底、基層積片電感 / 磁珠 4 個月，繞線電感、一體成型電感也有 2-3 個月。

臺慶科第一階段擴產原本預計 7 月投產，但需求實在太強，上半年已全數開出，謝明良指出，本以為能因應下半年的訂單，但接單優於預期、產能排滿吃緊，擴產還是不夠滿足需求，因此，原本彈性規畫的第二階段新增產能，也決定提前到第三季開出。

謝明良指出，上半年針對繞線電感、一體成型電感，共模濾波器、網路變壓器等產品擴產，跟年初相比，網路變壓器產能增幅近 8 成，其餘產品產能也增加 1-2 成，在擴產效益顯現下，單月營收也因此站穩 5 億元。

根據臺慶科規劃，第三季將針對基層晶片電感 / 磁珠，以及繞線電感、一體成型電感，網路變壓器等產品線再擴產 1-2 成，網路變壓器再增加 25%，擴產完成後，月營收將再突破衝上 6 億元。

至於是否再持續擴產，由於臺慶科過往策略是盡量不過度擴充，因此謝明良表示，會再看客戶訂單而定。

臺慶科產品月產能來看，晶片電感 / 磁珠 18 億顆，第三季擴產後將提升至 20 億顆、繞線電感將由 1.67 億顆提升至 1.85 億顆、一體成型電感 8500 顆提升至 1 億顆、網路變壓器 2.61 億顆提升至 3.25 億顆，共模濾波器則維持 7500 萬顆。