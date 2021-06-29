〈能源盤後〉歐亞Delta病例竄升 恐挫傷需求 OPEC+會議前夕 原油跌至一週低點

週一 (28 日) 交易，原油期貨價格創一週多以來最低收盤價，自近期登上的 2018 年 10 月以來的高點回落。

由於擔憂歐洲和奧地利等地區新冠變種病毒蔓延開來，可能會導致旅行減少、燃料需求減少，構成原油價格壓力，同時交易者也在等待本週 OPEC + 會議的產量決議。

OPEC + 產油國將於本週二和週三召開技術會議來審查石油市場，爾後週四才會視訊召開 OPEC + 正式會議做出產量決議。

標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 首席地緣政治顧問、政治風險和石油供應分析師 Paul Sheldon 表示，普氏能源認為，7 月 1 日的 OPEC + 會議最有可能決定自 8 月起生產配額增加 50 萬桶。

「沙烏地阿拉伯對全球需求不明確性和伊朗核協談判這兩件事抱持謹慎態度，所以可能會阻止更大規模的放寬限制，一直到 8 月初的下一次會議。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.14 美元或近 1.5%，收每桶 72.91 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.50 美元或 2%，收每桶 74.68 美元，此為本週三屆期的最近月契約。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.24 美元或 1.6%，收每桶 74.14 美元，此為交易最活躍的契約。

根據道瓊市場數據，最近期 WTI 和 Brent 原油均收在自 6 月 18 日以來最低收盤價。

Sheldon 表示，由於 Brent 原油介於每桶 75 美元左右，生產配額增加 50 萬桶 / 日「對脆弱的需求復甦展現出敏感度。」

普氏分析預期，增加這個程度的生產配額「是看漲的，即使存在約 180 萬桶不遵循協議的風險」，因為 OPEC 必須「增加 8 月產量或者提高配額 100 萬桶。」

4 月初 OPEC 同意在 5 月到 7 月逐步撤回先前的減產 (約 800 萬桶 / 日)，沙烏地阿拉伯也提到會縮減 2 月起的自願減產規模 (100 萬桶 / 日)。

與此同時，據《新華社》援引國家發展和改革委員會的報導，中國表示，計畫自週二起開始調漲汽油和柴油的零售價格。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，該報導公布後，石油價格下滑，係因這是中國「企圖控制大宗商品價格的最新舉措」。

交易者也密切關注新冠疫情病例，因市場擔心疫情擴散會挫傷旅遊需求以及燃料的消耗量。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，「隨著亞洲部分地區的病例人數急遽上升，市場重燃對新冠病毒的擔憂，害怕 Delta 變種病毒會讓處於經濟重啟的歐洲陷入停滯甚至退步。」他稱，這將對成品油的消費需求前景生負面影響，最終不利油價。

澳洲全國也正努力控制新冠病毒群聚，專家警告，澳洲正面臨疫情初期以來最危險的日子。

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