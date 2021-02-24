益安調整授權合約 最快6月底前取得百萬美元里程碑金

微創醫材廠益安 (6499-TW) 今 (24) 日公告，旗下大口徑心導管術後止血裝置 Cross-Seal，過去授權給日本最大醫材廠 Terumo，受到疫情影響查廠進度，雙方進行第二次增補合約與調整里程碑協議，以新合約來看，益安最快 6 月底前通過美國 FDA cGMP 實地查核，並可望取得 100 萬美元 (約新台幣 2800 萬元) 里程碑金。

益安 2018 年將旗下大口徑心導管術後止血裝置 Cross-Seal，授權給日商 Terumo，授權總金額達 5000 萬美元，包括簽約金 2000 萬美元、里程碑金則有 3000 萬美元。

益安指出，去年 8 月 13 日雙方簽署第一次增補合約，在總里程金不變下，調整 Cross-Seal 的資產讓與及部分服務合約內容，其中，原訂今年 6 月底前通過美國 FDA cGMP 實地查核，益安可取得 200 美元，不過受到新冠肺炎疫情影響，導致 FDA 海外實地查核時程有所推遲。

雙方基於共同推進計畫的合作善意，再次調整里程碑內容，並簽署第二次增補合約，修改為今年 6 月底前完成美國 FDA cGMP 查核準備工作，益安可取得 100 萬美元里程碑金。

益安表示，根據雙方新的增補合約，原本三大里程碑項目，細分為 9 個項目，總里程碑金維持 3000 萬美元，可讓營收較為穩定，且未來其他產品授權案，若雙方達成協議，也有望朝分多次階段收取里程碑金。