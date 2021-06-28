〈台幣〉外資偏匯出 終止連2升 微貶收27.91元

受美元轉強影響，亞幣今 (28) 日普遍走弱，儘管出口商持續進場拋匯，仍敵不過外資及本土投信、壽險業者買匯力道，新台幣兌美元終止連 2 升，微貶 0.3 分，收在 27.91 元，台北外匯市場成交值 8.38 億美元。

台股今日多頭氣盛，上漲 87 點，收在 17590 點，改寫收盤歷史次高紀錄，資金轉進航運、鋼鐵族群，外資共計買超 52.4 億元，為連續 4 個交易日買超，三大法人合計買超 55.7 億元。

適逢月底、季底、半年報，出口商上周五大舉拋匯，帶動新台幣兌美元匯率強升，一度衝破 27.9 元關卡，出口商今日續賣美元，但外資偏向匯出，加上投信及壽險也有實質買匯需求，使得台幣由升轉貶，呈現狹幅整理，終場小貶 0.3 分，以 27.91 元作收。

台北外匯市場成交值略縮至 8.38 億美元，元太外匯市場成交值 3.8 億美元，合計達 12.18 億美元。

觀察亞幣今天表現，根據央行統計，台幣、人民幣均微幅貶值，菲律賓貶 0.34% 最多，韓元貶 0.23%，新加坡幣貶 0.19%，日圓則升值 0.1%。美元指數變動不大，仍在 91.8 附近整理。

美國周五即將公布 6 月非農就業報告，市場屏息以待，匯銀人士預料，本周匯市表現趨於保守觀望，加上台美 TIFA 談判 30 日登場，台灣央行應該不會有太大的干預動作。