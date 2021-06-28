操盤手看台股：航運、車電上漲的共通點？

就在美 Fed 官員相繼釋出鴿派及鷹派看法，試探全球金融市場之際，美國總統拜登宣布已達成一項 1.2 兆美元的基礎建設計畫協議，用以翻新全美道路、橋梁與公路，完善全美電力網、寬頻網路服務、客貨運鐵路等，進一步用以刺激經濟。對於台灣企業而言，傳統基建下的鋼鐵與塑化業，以及新型基建下的網路通訊、電線電纜業等，營運可望直接或間接受惠，屬於一個中長期的利多，後續要進一步觀察。近期的台股，目前已來到 17500 點之上，近日高點 17597 點，距離歷史高點 17709 點位置，僅有 112 點的空間，後續隨時可能過高。

多次談到今年航運股在台股的重要性越來越高，從貨櫃航運、散裝航運、到貨運承攬等營運前景看好。當前航運股的歐美旺季效應仍在，相關需求熱度持續，全年營運可望維持高檔。今年的貨櫃航運景氣能如此暢旺，首先是疫情趨緩後，以歐美為主的消費市場釋放了更多需求；再來是疫情影響了全球港口的作業效率，即便疫情趨緩，但因防疫需求，各個國家皆採取相應的措施，導致裝卸效率降低。整體貨櫃航運景氣就在這一拖一拉之間，持續向上發展，對於貨櫃航運三雄的長榮、萬海、陽明等而言，營運才剛要進入下半年的高峰，不宜過度預設立場。至於散裝航運，由於北大西洋市場活躍，波羅的海乾散貨 BDI 指數止穩走揚，以大船為主的新興、中航大漲，小船維持震盪走高，後續要觀察是否散裝輪的主軸回到大船上，這會影響接下來的選股策略。

之前提到隨著美國疫苗接種普及率提升，歐美逐步解封後的需求將有商機可期。受惠民眾重新開車上路，對於添購新車或是保養維修更換零組件的需求可望增溫，近日如汽車零組件與車用電子業者股價都緩步走高。目前市場高度期待電動自駕車產業成為下一個明星產業，當中的電動化、智慧化、自駕化更成為發展的重點方向，各大科技業者相繼轉型投入。以鴻海集團為例，近期動作頻頻，不僅入股碩禾，並與榮炭合作，積極開發電動車電池材料。之前已與全球第四大汽車集團 Stellantis、全球第一大馬達製造商─日本電產、美國新創車廠 Fisker、泰國 PTT 集團、以及大陸拜騰、吉利等公司簽訂合作協定，這些效應將在未來 2~3 年內逐步顯現，鴻海集團旗下與車用有關的供應鏈，如中揚光、廣宇、正達、乙盛 - KY 等，後續營運可望產生實質貢獻，當中由於電池材料被視為是電動車發展的關鍵，相關公司的轉機性相對大，中長期要進一步觀察。

對於一個操盤手而言，我曾說「股價預告方向，媒體解釋現象」，股價由於反應預期心理，通常會出現領先實際景氣的漲跌幅，從航運股到車電股，都是股價先行，然後營運數字慢慢才出來。更多機會可鎖定 Line@粉絲團。 (本專欄為週一、三刊出。)

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險