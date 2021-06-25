【富蘭克林】科技領軍，大盤震檔墊高

受美國股市連續幾日上漲帶動，投資氣氛樂觀，台股周五開高走平，終場收漲 95.03 點或 + 0.55%，收 17,502.99 點 (證交所，截 6/25 收盤)，成交量 4,762.62 億 (台幣)，周線收紅。富蘭克林華美投信認為，短線科技類股重回主流，可望帶領大盤向上越墊越高，建議投資人近期選股不選市為主，逢低布局第三季有題材或旺季來臨的科技類股。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，全球維持低利率情況，市場資金行情推動，類股輪動快速，台股早盤電子股氣勢強勁領軍上攻，開盤上攻大漲 180 點後，盤中電子轉弱後，部分資金快速流入傳產類，也推動部分類股落後補漲股上揚，終場收盤除了電子、光學與電器之類外，傳產仍以航運、玻璃、紡織、汽車與化學類股表現較佳。

郭修伸分析，近一周國內疫情確診人數有下降，且疫苗陸續開始施打，有助於投資信心增加，另科技股經過前一波整理後，預估 Q3 有機會重新領軍向上，可留意具業績支撐的次產業，加上第三季為科技旺季且美國開始解封，對消費電子需求增強，較看好的包括受惠遠端辦公與網路通訊應用的伺服器類、汽車電子類、蘋果概念股 (低基期) 等科技次產業。

郭修伸也認為，上半年由於經濟復甦，帶動先前因疫情受阻的景氣循環股表現，讓資金轉進工業、原物料、銀行及科技類股輪動，而近期資金又重回科技類，美國科技股也有不俗之表現，建議投資人可尋找低基期的類股，對科技股仍偏樂觀看好，且目前電子股成交比重尚未達五成，顯示短線並未過熱，可留意相關投資機會。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，大盤指數第三季可望越墊越高，尋找低基期或具業績表現支撐的低價股，可逢低布局。操作上，看好如: 晶圓代工、汽車零組件、伺服器、手機概念股等；而傳產持續看好如: 航運、貨櫃、戶外休閒 (運動器材)、環保節能減碳類股，建議以選股不選市，或利用台股基金做定期(不) 定額布局，可繼續掌握台股第三季的獲利機會。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

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