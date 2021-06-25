〈台股盤後〉電子、金融及傳產給力收漲95.03點 周線再收紅

台股今 (25) 日收盤上漲 95.03 點或 0.55%，以 17502.99 點作收，同時，周線也收紅，大盤由電子、傳產及金融三主流力拱，另外光學、航運、金控股也有表現，市場專家認為，目前多頭格局沒有改變，加上投信季底作帳，預期多頭將轉攻 OTC。

證券分析師黃漢成指出，今天電子及航運類股同時上漲，隨著投信法人季底作帳、美股 Nasdaq 指數創新高，加上電子股多日整理，有利後續指數再攻堅

進入第三季電子股出貨旺季，外資不斷調高如台郡 (6269-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 的目標價，顯示外資法人對電子股關注度大幅提高。

台北股市今天集中市場大盤開在 17471.07 點，最高 17597.33 點，最低在開盤的 17471.07 點，全場成交值為 4762.63 億元。

今天大盤重點個股來看，投信關注的欣興 (3037-TW) 股價收黑，已經連 6 黑，同時，晶技 (3042-TW) 爆 27841 張大量，股價收平盤，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，這不代表投信季底結帳，而是法人作帳標的個股，可能由上市個股轉至 OTC 中小型個股。

台股權值股上，台積電 (2330-TW) 收在 591 元，上漲 1 元，大立光上漲 125 元，收在 3085 元，鴻海 (2317-TW) 收盤價報平盤 113 元。