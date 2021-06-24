〈台股盤中〉資金再度追捧航運、鋼鐵 中小股助威多頭攻勢

隨著美股陷入高檔整理，台股今 (24) 日開平高盤後緩步上攻，盤中一度漲逾 100 點，收復 17400 點關卡，創 5 月初以來新高，其中，航運族群開低走高，成交比重再度拉升近 40%，加上鋼鐵族群續漲，助威多頭攻勢。

盤中又見到 6 檔航運股開高走高漲停，包括新興、萬海、中航、志信、台驊投控和宅配通，長榮、建新國際、慧洋 - KY、榮運和裕民漲半根停板上下，而四維航和正德在跌停開出後也拉回至逼近平盤。

鋼鐵股表現續強，聚亨、海光和威致漲停，彰源、官田鋼和中鴻漲半根停板，佳大、燁輝、春雨、春源、燁興均漲逾 3%，而新鋼、運錩、允強和建錩等漲幅在 2% 上下。

隨著全球車市買氣轉強，加上鴻海 MIH 大會明日登場，汽車零組件族群提前表現，車王電、倉佑、時碩工業、麗清和大億金茂漲停，吉茂漲逾 8%，英利 - KY 漲半根停板，昭輝、大億和朋程漲 4% 上下。

電動車相關概念股也同步走強，瑞昱、錩新漲半根停板，宏致、順德、聯嘉和康普漲 4% 上下。

從 50 大權值股來看，除了萬海漲停，矽力 - KY 漲 7%，亞德客 - KY 漲半根停板，南電漲 4%，中租 - KY 漲 2%，元大金、聯詠、鴻海、華南金、華碩、研華、聯電、台灣大、合庫金、遠傳和富邦金等均穩在盤上，均有助盤堅上揚。

元大投顧認為，儘管有外資出聚報告相繼下修台積電和聯發科目標價，所幸衝擊並未擴大至整個盤面，不過，近來外資持續在台股提款，大型權值股表現空間有限，仍以內資主導的中小股為盤面焦點，呈現大盤高檔整理、個股各自表現格局。

統一投顧則指出，技術面陷入橫盤整理，不過，台股連 2 日回測月線後，昨日開高走高大漲 261 點，強勢收復 5 日與 10 日均線，扭轉大盤短期均線下彎的不利局面，目前季線自低檔往上扣抵，使 16800 點具有強勁支撐，加上月線、季線和半年線等中長期均線仍呈現多頭排列，中多格局未變。