壽險業今年大賺2220億元超車去年 單月淨值卻蒸發逾500億元

今 (2021) 年以來截至 5 月底，壽險業累計大賺 2220 億元，不但繳出年增 153.7% 的好成績，且已經超越去年全年獲利 2061 億元。不過，5 月新冠疫情再起衝擊資本市場，使得單月淨值蒸發 531 億元。

金管會今 (24) 日公布壽險業 5 月損益，壽險業若完全不避險，海外投資匯兌損失高達新台幣 3094 億元，但因為用避險契約避掉 606 億元，而避險工具有評價利益 2335 億元，再加上收回 158 億元的外匯準備金，一來一往下，才讓匯兌總成本壓在 1207 億元。

因為新台幣升勢不止，讓壽險業增提外匯價格變動準備金的壓力攀升，截至 5 月底，壽險業外匯價格變動準備金之累積餘額為 304 億元，較去年底減少 158 億元。

壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 3372 億元。

而壽險業獲利部分，截至 5 月底止，稅前獲利 2220 億元，較去年同期增加 1345 億元、年增 153.7%。

此外，因為新冠疫情 5 月捲土重來，衝擊資本市場，壽險業淨值 5 月降到 2 兆 4574 億元，單月大減 531 億元，但仍較去年同期增加 5779 億元或 30.7%。不過，台股愈跌，壽險業愈撿便宜，5 月也逢低加碼約 178 億元。