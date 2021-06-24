出口商拋匯 台幣終結連7貶 量縮微升收28.002元

外資連續 2 天買超台股，大盤今 (24) 日持續走揚站上 17400 點，外資在匯市買美元力道減緩，加上出口商月底有拋匯需求，帶動新台幣兌美元終結連 7 跌走勢，終場小升 0.4 分，以 28.002 元作收，台北外匯市場成交量能萎縮至 8.34 億美元。

Fed 官員再度釋出鷹派訊號，美股四大指數周三漲跌互見，台股今天在航運股及原物料族群領漲下，上漲 71 點，收在 17407 點。外資買超 38.5 億元，為連 2 日回補台股，三大法人合計買超 70.98 億元。

匯市方面，外資昨天瘋狂買匯，使得新台幣貶破 28 元整數關卡，下探逾 1 個月低點，今天操作轉趨保守，壽險及投信美元買盤也明顯縮手，因此，台幣呈現狹幅整理格局，最高 27.97 元、最低 28.014 元。

隨著國際美元走軟，出口商眼見升上 27 字頭，陸續進場拋匯，抵銷外資買匯造成的貶值壓力，終場新台幣兌美元終止連續 7 個交易日走貶，升值 0.4 分，收在 28.002 元，台北及元太外匯市場總成交值 12.41 億美元。

根據央行統計，韓元兌美元今天升值 0.25%，為亞幣中表現最佳，人民幣、新加坡幣升值 0.08%、0.07%，新台幣及日圓變動不大。美元指數小漲 0.08%，歐元小貶 0.06%。