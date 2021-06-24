四大國營事業 去年獎金最高可領4.4個月

經濟部國營會今 (24) 日說明台電、台水、台糖、中油等四大國營事業去年度經營績效獎金，因國營事業去年在疫情期間仍發揮穩定供應油氣水電任務，經評分後均為甲等，6 月中旬也經行政院核定，將配發考核獎金 2 個月，加上績效獎金 2.4 個月，合計四大國營事業員工最高將可領到 4.4 個月獎金。

國營會表示，經濟部所屬 4 家國營事業去年均配合政策穩定供應油氣水電，雖然台電、中油發生環保、漏油、工安事件，但因其他指標營運表現良好，加總後仍達 80 分以上，行政院也核定四大事業為甲等，考核獎金均為 2 個月。

國營會進一步指出，雖然中油、台水去年呈現虧損，但中油在疫情期間辦理燃料油補貼、限制油價調幅、暫緩氣價調漲等，台水則因水情負擔龐大休耕補償等，經審議、公式計算後，四大事業績效獎金均為 2.4 個月。

國營會強調，四家國營事業去年獎金總額雖同為 4.4 個月，但仍將依個人表現不同發給考績獎金，加上各單位工作獎金、員工全勤獎金等，因此，每名員工獎金略有差異，並非齊頭式平等。

國營事業獎金是依據行政院核定「經濟部所屬事業工作考成實施要點」、「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理，在年度結束後，以各事業報奉行政院核備「工作考成」等第核發最高 2 個月考成獎金，另依據各事業決算盈餘加減「政策因素」影響金額的「總盈餘」核發核發最高 2.4 個月績效獎金。