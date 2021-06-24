【Wen姐筆記】三級警戒延長 自營大反撲？電子開派對 航海王洗碗？

台股昨日的周選擇權結算，果然又演出大驚奇! 昨日聯手反攻主力部隊，潛伏在外資與自營商中，外資買超 109 億元，自營商更是趕在本土新冠肺炎疫情三級警戒宣布延長前，狂買超 141 億元，加權指數重返 17300 點之上，以 17336.71 點作收，成交值略縮至 5294 億元。短多搶回控盤權，資金也出現明顯的乾坤大挪移，航海王派對開始抓洗碗工，電子又獲得青睞，新一波電子派對又開始暖身?

多空強弱分界墊高至 17253 點。關鍵點位為 17222、17333 與 17384 點。

台股短多搶回控盤權，17200 點具有補給站關鍵地位，兩端哨站 17186 與 17222 點，絕對不可再棄守，否則昨日的買盤拉抬恐有特定目的! 如能突破 17253 與 17300 點大關，才可回歸北上航道，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點， 17333 與 17366 則是多方逆轉劣勢，續往 17500 點挺進的灘頭堡! 繼續北上 17400 點兩端哨站為 17384 與 17417 點。17445 點為 17500 點關前重要射門區，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點。如要續往 17700 點挺進，關鍵門票為 17555 點。

但如 17186 點棄守，須提防昨日買盤僅是曇花一現，僅為特殊目的，恐回測 17153 與 17100 點城池，17100 點兩端哨站為 17082 點與 17114 點，不宜再度棄守，否則須提防空軍來襲，又得進入 17000 點保衛戰!

第 2 季季底的作帳結帳大亂鬥正式展開，從盤面類股資金移轉，投資人不難發現，哪些是結帳標的，哪些集團股又期盼拉高股價，讓半年報投資績效得以美化!

以法人動向來看，悶了許久的電子集團股，在季底公司派努力作帳之際，法人似有搭便車意味。相對的第二季超熱門的航運等傳產族群，法人與大咖則在比賽誰手腳快，以免被留下來洗碗! 短多重掌控盤權，也考驗投資人的選股功力，多方疆域加法人買超，同時經過量縮整理後再發動，勝算較高! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)