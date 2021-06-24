盤前財經大事搶先讀2021年06月24日

今日操盤前瞻

台灣無薪價統計

美國第一季 GDP、上週初領失業金人數

除權息：敦陽科、寶齡富錦、友達、漢科、穎崴、光磊

法說會：嘉泥、上曜、晶睿

美再祭中貿易黑名單！瞄準新疆多晶矽生產商等 5 家中國實體

週三 (23 日) 美國商務部以侵犯新疆少數民族人權為由，再度對中國祭出貿易黑名單，包括太陽能板材料多晶矽的大型生產商等五家中國實體。閱讀全文...

科技業競相佈局綠能 亞馬遜將宣布採購 1.5 GW 可再生能源

隨著環保意識抬頭，科技公司正面臨一項挑戰，即確保公司投資能夠大大減少碳排放，繼 Alphabet(GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 和微軟 (MSFT-US) 後，亞馬遜 (AMZN-US) 即將在周三 (23 日) 宣布最新的可再生能源採購計畫。閱讀全文...

美最高法院裁決 FHFA 違憲！房地美、房利美暴跌逾 30%

週三 (23 日) 美國最高法院裁定，監管住房金融巨頭房利美和房地美 (兩房) 的美國聯邦住房金融局 (FHFA) 結構違憲，並駁回投資者索賠需求，這可能進一步拖延兩房私有化的過程。閱讀全文...

漲價發威 華邦電 Q2 獲利可望再翻倍寫新猷 全年衝 21 年新高

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 受惠記憶體漲價效益發酵，今年第一季獲利攀上 10 季新高，第二季全產品線全數漲價帶動下，獲利可望持續延續首季倍增動能再翻倍跳增，每股純益上看 1 元，單季賺超越過去兩年總和，再寫新猷，下半年漲價效應再發威，全年獲利將創 21 年新高。閱讀全文...

鴻海結盟 Gogoro 加速擴展電池交換系統與智慧電動機車

鴻海 (2317-TW) 昨 (23) 宣布，與國內電動機車大廠 Gogoro 共同簽署合作意向書 (MOU)，透過與 Gogoro 的合作，鴻海在電動車的布局從四輪汽車，延伸至二輪智慧電動車輛，以及電池交換技術，未來雙方將攜手提升電池交換技術、智慧電動機車生產能力與規模。閱讀全文...

五大銀行 5 月新承做房貸創今年新高、利率寫歷史次低

台灣央行昨 (23) 日公布 5 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做購屋貸款 659.59 億元，月增 97.64 億元，創今年來單月高點，而房貸利率 1.35%，較上月下滑 0.007 個百分點，創歷史次低，僅次於去年 5 月的 1.349%。閱讀全文...

今明年 29 座晶圓廠興建中 帶動設備支出大增

SEMI(國際半導體產業協會) 昨 (23) 日指出，全球半導體製造商將在今年底前開始建置 19 座全新晶圓廠，2022 年再另外建設 10 座晶圓廠，以滿足通訊、運算、醫療照護、線上服務及汽車等市場對晶片不斷增加的需求，將推升設備支出大躍進。閱讀全文...

三級警戒影響顯 5 月餐飲業營業額重摔近 2 成

經濟部統計處昨 (23) 日公布 5 月批發、零售餐飲營業額統計，受國內疫情升溫，防疫提升至三級警戒，加上禁止內用政策衝擊，5 月餐飲業營業額下滑至 502 億元，月減 23.7%、年減 19.1%，部分零售業也同步受到衝擊，僅批發業在全球經濟復甦帶動下，5 月營業額仍改寫歷年同月新高紀錄。閱讀全文...