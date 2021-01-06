台郡Q4營收突破百億元 去年全年298億元創新高

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (6) 日公布 2020 年 12 月 36.57 億元，月減 1.16%，年增 45.26%，第四季營收突破百億元，達 106.9 億元，創單季歷史次高，季增 32.84%，年增 22.4%。同時，台郡 2020 年營收 298.98 億元也創新高，年增 14.85%。

台郡在兩岸積極擴充產能，向金管會送件擬發行 1.5 億美元的無擔保海外可轉換債 (ECB) 已申報生效，此次海外資金募集案預計於第一季完成籌資，是台郡第四度發行 ECB 籌資案。

台郡目前在兩岸同步擴廠，其中台灣高雄和發新廠進度較快，廠房已近完成，預計 2021 年第一季遷入設備，江蘇昆山新廠預計 2021 年第二季遷入設備，均是因應客戶 2021 年下半年新品量產時程。台郡預估，台灣和發新廠 2021 年第二季可開始量產，昆山廠預計明年第三季跟進。

台郡日前董事會通過新增資本支出預算，由於目前台灣工業用土地難求，台郡有意再投入資金於高雄和春工業區購入另一建廠用地，為未來 10 年發展進行擴大規劃。

台郡已開始出貨 LCP 軟板天線模組，除美系客戶，還可望取得其他客戶訂單，未來 LCP 軟板天線模組產品市占率將持續提升。

台郡累計 2020 年前三季稅後純益為 14.68 億元，年減 2.2%，每股純益為 4.38 元。由於蘋果今年 iPhone 12 年度旗艦機延後 4 周推出，目前台郡也以生產線加班趕工以因應客戶端強大需求。