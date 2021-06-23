宅經濟發燒 歐買尬5月純益年增1.17倍 每股賺0.22元

遊戲廠歐買尬 (3687-TW) 今 (23) 日公告 5 月自結，稅後純益 2667 萬元，年增 1.17 倍，每股純益 0.22 元；4、5 月累計稅後純益 4512 萬元，年增 85%，每股純益 0.35 元。

歐買尬 5 月營收 1.43 億元，年增 44%，稅前盈餘 3420 萬元，年增 1.16 倍；4、5 月累計營收 2.64 億元，年增 33%，稅前盈餘 5844 萬元，年增 85%。

歐買尬近年來從遊戲業跨足電商業，歷經連 6 年虧損，營運在 2019 年順利轉盈，去年並推出新手遊《進擊吧！三國 2》及遊戲虛寶交易平台「FunPoint」，要藉由子公司綠界科技在第三方支付市場優勢，開拓新的遊戲產業版圖。

歐買尬持股綠界科技 31.7%，是其最大單一股東，若加上其他相關股東則持股比重達到約 7 成。綠界科技去年在興櫃市場掛牌，在國內中小型電商市場市佔率高達 7 成以上，近來在疫情帶動下，驅動網購需求升溫，加上數位轉型浪潮推升，綠界第一季營收達 3.36 億元，年增 32%，稅後純益 6795 萬元，每股賺 5.27 元，營收與獲利雙寫新猷。

在宅經濟帶動的遊戲與電子支付題材同步火熱下，除綠界科技登上興櫃首家千金股，歐買尬也母以子貴，近來股價走勢同樣凌厲，不過在短線漲多下，今日股價陷入回檔修正。