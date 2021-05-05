海外訂單回溫 雃博首季純益年增逾3倍 每股賺0.29元

醫材廠雃博 (4106-TW) 受惠海外訂單回溫及併購德國氣墊床製造商 SLK 效益顯現，第 1 季雙率雙升，稅後純益 2902 萬元，季增 107%、年增 314%，每股純益 0.29 元。

雃博依規定公布自結，3 月稅前盈餘 2300 萬元，年增 5%；稅後純益 1600 萬元，年增 3%，每股純益 0.16 元。

雃博第 1 季營收 5.81 億元，季增 4.87%、年增 39.33%；毛利率 42.3%，季增 3 個百分點、年增 1.6 個百分點；營利率 8%，季增 7.89 個百分點、年增 5.97 個百分點；稅後純益 2902 萬元，季增 107%、年增 314%，每股純益 0.29 元。

雃博歐洲主要布局德國、英國、法國、義大利等，其中德國收購當地氣墊床製造商 SLK 100% 股權，SLK 將為雃博挹注逾 4 億元年營收，旗下醫材產品線毛利率達 6-7 成，雃博今年將盤點所有商品進行整合後，擴大傷口照護市場布局。

雃博歐洲市場去年受到疫情衝擊業績下滑、基期低，隨著歐洲客戶逐步去庫存化，且增加新產品線，包括消毒器、口罩、額溫槍等，今年營運有望優於預期。

東南亞市場方面，雃博表示，該地區今年第 1 季營收年增雙位數，但占營收比重不高，不過印度新冠疫情惡化，已接獲上百台製氧機訂單，有望推升印度今年營收翻倍成長，同時也看好未來 5-10 年東南亞市場營收表現。