新光金致力總部碳排歸零目標 力拚2030年辦公室據點100%淨零排放

新光金 (2888-TW) 宣布，將以金控及子公司各營業據點的淨零碳排為努力目標，於 2030 年達成「辦公室據點」100% 淨零排放。

為減緩溫室效應所造成的氣候變遷，聯合國於 2015 通過巴黎協定，致力控制全球升溫不超過 1.5 度 C 門檻。為響應全球淨零碳排倡議，新光金控攜手台灣永續能源研究基金會（TAISE）及國內等 12 家企業，於世界環境日（6 月 5 日）成立「台灣淨零行動聯盟」，並推動「台灣淨零排放倡議 Net Zero 2030/2050」，將以金控及子公司各營業據點的淨零碳排為努力目標，展現回應氣候變遷危機的決心。

新光金表示，氣候變遷已成全球永續發展的最大威脅，世界各國紛紛宣布溫室氣體淨零排放的目標，台灣身為地球村的一員，絕不能置身事外。新光金控也期望透過參與「淨零排放聯盟」倡議，呼應聯合國及國際 2030 減碳目標，於 2030 年達成「辦公室據點」100% 淨零排放。

新光金近年積極關注環境保護，持續努力減少對環境可能產生的影響，以實踐綠色職場環境為目標。除了於 2018 年正式簽署支持氣候相關財務揭露 (TCFD)，逐步建構氣候風險治理機制，實施金控全據點溫室氣體盤查及各項節能減碳措施。

去年新光金控更首度參與國際非營利組織 CDP（原碳揭露計畫）氣候變遷評比，獲得「B」佳績，優於全球平均及亞洲平均，子公司新光人壽則取得海內外全據點溫室氣體盤查認證，投入環境管理的努力也獲得國際肯定。

此外，新光金控及子公司全據點皆已導入最新版 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，2020 年溫室氣體排放量較基準年（2019 年）減少 3.8%，致力達成金控集團的減碳目標。

新光金控表示，未來將持續發揮影響力，以行動引領各界帶動台灣淨零排放風潮，也期望透過宣導與全民教育的方式，善盡企業社會責任，協助政府及各組織完成國內淨零排放，並呼應聯合國永續發展目標 (SDGs)，實現「光無所不在，心與你同在」的企業精神。