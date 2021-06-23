操盤手看台股：航運換手後怎麼看？電子怎麼選？

早先談到台股能否越過前高 17709 點，要看台積電等權值股的表現，結果在外資相繼降評台積電與聯發科，引動一波賣壓下，指數出現拉回。近期美國 Fed(聯準會) 時而鷹派、時而鴿派的試探動作讓美股波動放大，市場逐漸對利率決策轉向產生預期心理。

對於台股而言，這是疫情之外，今年下半年的最大變數；原因在於一旦升息提前，本波上漲最為倚仗的資金動能將會受阻，市場對於股市的評價將會下修。目前在操作上，邊觀察美國 Fed 的動作，邊以季線為多空分界來觀察台股，當前位置約在 16857 點，在指數未帶量跌破季線前，積極選股持續是主要策略。

之前提及今年航運股在台股的重要性越來越高，從貨櫃航運、散裝航運、到貨運承攬等前景看好；一路追蹤的貨櫃航運三雄：長榮、陽明、萬海，受惠運價上揚，業績看俏，股價續創波段新高，目前隨著旺季來臨，加上後續有補庫存需求，法人仍在上修其目標價，操作以上升趨勢線來觀察。至於代表散裝航運運價的 BDI 指數近日強彈後震盪，當中以於 BSI 指數 (超輕便極限型船指數) 本波最為強勢，以小船為主的慧洋 - KY、四維航、台航、正德等後續可追蹤。只是由於近日航運股已出現「認錯」買盤進場回補，配合股價急漲後與月均線的正乖離較大，短線容易震盪，若要追擊要有策略配合，不過只要每天仍有航運股的股價創新高，整體族群的漲勢就還沒結束。

時序進入 6 月底，半年報作帳進入倒數，部分資金目前已將選股重心移往下半年展望佳的個股。受惠高階伺服器晶片、人工智慧晶片、5G 基地台及高階電腦晶片等市場帶動，ABF 和 BT 載板需求強勁，產品報價持續上揚，IC 載板三雄的欣興、景碩、南電等第 3 季營運看好，值得持續追蹤。先前提到今年以來，鴻海集團大力推動 MIH 電動車平台聯盟，積極布局電動車領域，集團旗下搶攻車用商機的乙盛 - KY、正達等，隨著今年下半年相關發展進度加速，營運具有轉機性，仍可留意。

另外，隨著美國疫苗接種普及率提升，美國消費者出遊升溫將帶動原油需求，油價看漲，這對於塑化業者有利，如台塑集團、台聚集團等，近日也有半年報作帳的機會，當中如台聚及亞聚均有投資古雷一貫廠，有助於擴大產品利基，後續營運也可觀察。

對於一個操盤手而言，操作最怕對於盤面的主流股視而不見。花費過多的時間去分析台積電與聯發科的外資降評看法還不如好好把握這一波航運股的行情；這種完全無視強勢股的心態一旦養成，後續容易錯過更多新的機會，其實很可惜。更多機會可鎖定 Line@粉絲團。 (本專欄為週一、三、五刊出。)

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