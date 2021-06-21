聯亞生技新冠疫苗 取得友邦巴拉圭百萬劑預採購

據美聯社報導，我國友邦巴拉圭政府已向台灣聯亞生技的美國合作夥伴 Vaxxinity，預購 100 萬劑新冠疫苗，待聯亞開發的新冠疫苗 UB-612 取得台灣緊急使用授權 (EUA)，巴拉圭將同步跟進授權，並由 Vaxxinity 出貨疫苗至巴拉圭。

外媒報導，台灣聯亞生技與美國公司 Vaxxinity 共同研發新冠疫苗，巴拉圭政府於 16 日與 Vaxxinity 簽署 100 萬劑疫苗預採購合約，且簽署儀式上，我國駐巴拉圭大使韓志正也在場見證，駐巴拉圭大使館後續也在推特分享消息。

外媒引述巴拉圭衛生及福利部門聲明指出，聯亞開發的新冠疫苗，預計今年夏季末會推出，若聯亞新冠疫苗順利取得台灣緊急授權使用，巴拉圭政府也將跟進授權。

聯亞新冠疫苗二期臨床試驗 5 月 15 日所有受試者施打完第二針後，陸續開始抽血樣，後續也啟動抗體測試、中和性抗體效價分析等免疫指標，規劃本月底申請 EUA，目標 7 月中取得 EUA 後可供應幾百萬劑疫苗、8 月底前可交貨 500 萬劑。

聯亞生技已與印度、巴西政府討論三期試驗設計，其中，印度政府已通過在當地執行三期試驗，且已送交新冠疫苗，目前需待台灣二期試驗結果出爐，便可開始執行三期，初步規劃收案人數約 1.1 萬人後，可開始評估相關數據。