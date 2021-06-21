上游供給吃緊+客戶調整庫存 豪展下半年有壓

醫材廠豪展 (4735-TW) 坦言，儘管台灣疫情蔓延，但受限體溫測量產品的 IC 晶片持續吃緊，加上去年基期高，海外客戶庫存水位高，今年下半年營運有壓，估將回到 2019 年水準。

隨著耳 / 額溫槍需求逐步飽和，豪展海外客戶下單量從過去的 3 個月，縮短至 1-2 個月，部分客戶則因拉貨高峰已過，近期持續去庫存化，預期海外客戶今年下半年成長較為趨緩。

國內市場部分，豪展表示，上游 IC 缺料狀況將延續到下半年，訂單能見度也較不明朗，目前改轉向開發熱影像儀，不須人工測量體溫，近期已小量出貨至公寓大樓，期望後續訂單量逐步放大，支撐營運。

豪展去年受惠全球疫情大爆發，所有公共場所將額溫槍等量測產品成為標配，幾乎被客戶訂單追著跑，營運同步水漲船高，今年則因市場需求逐漸飽和，終端銷售力道減弱，加上客戶庫存壓力，法人預期，豪展今年下半年單月營收約收斂至 1-2 億元，回到 2019 年、疫情前水準。

豪展去年為滿足客戶需求，在台北廠、中國吳江廠擴增產能，其中台北廠產線從 2 條增至 6 條、吳江廠則從 9 條擴至 18 條，總產能提升 1 倍以上，隨著客戶下單趨於保守，將逐步調整產能。

豪展 5 月營收 1.52 億元，月減 51.83%、年增 80.34%；前 5 月營收 14.36 億元，年增 248.8%。