想存千萬退休？超前部署就能實現！

要存多少才能提早財務自由？想享受美好退休生活，一千萬夠嗎？聽起來這筆錢似乎很大很遙遠，但只要能夠秉持三大原則超前部署，就能夠實現樂齡的多彩生活。

至去年 (2020) 以來，原物料大幅飆漲，包括原油、糧食等，導致生產成本提高，許多廠商醞釀著漲價，將成本轉嫁給予消費者；加上醫療技術的進步，人們越來越長壽，在高齡化與通膨壓力之下，也代表未來退休必須存更多的錢，才足以因應往後 30 年以上的生活費及醫療費。

雖然政府及企業有提供退休金，但真得夠嗎？以勞保為例，由於人口呈現倒金字塔發展，老年人口遠超過年輕人口，在入不敷出的情況之下，勞保年金朝向多繳、少領、延後退，勢在必行。所以，勞保與勞退所領的退休金額僅能支付基本的生活所需，想要過上寬裕悠閒的老後生活及享受較好的醫療品質，必須提早規劃存錢且有計劃地花錢。

該如何做出有效的金錢規劃呢？新光銀行指出，可掌握三大原則超前部署。首先是「估算退休金缺口」：評估自己所得替代率，並納入通貨膨脹率計算退休金缺口。例如目前年薪 100 萬元，想要每年領到 70 萬元退休金 (7 成所得替代率)，但估計政府及企業提供的退休金僅有 50 萬元，等於每年差距 20 萬元，考慮每年 2% 通膨率後，若 20 年後退休，則每年退休金缺口將增加至近 30 萬元。

第二，「做好家庭財務收支規劃」：除了不斷提升自己賺錢的能力，擴大收入基礎之外，同時也不要過度消費，減少不必要的開銷，做好良好的家庭財務收支規劃，將多餘的錢拿去儲蓄或投資。

最後一點，「善用投資工具」：低利環境之下，光靠儲蓄已無法有效累積財富，必須透過投資的方式，藉由時間的複利效果，以錢滾錢，讓資產能夠「漲大」。隨著金融商品越來越多樣化，有債券、股票、另類資產，自己找尋投資標的，困難度高，加上沒有時間研究市場，一遇到金融市場震盪劇烈，恐將無法及時因應而損失本金，因此，對於忙碌的上班族來說，智能理財才是最省時、省事、省心，也能夠繳出穩健的績效。

以「新光銀行智能理財」平台為例，會依據客戶的人生各階段規畫及投資需求，運用大數據演算法，推薦每個客戶客製化的投資組合。同時投資過程中，也會自動監控市場變化，並定期檢視標的績效，適時汰弱留強。除提供投資組合報告，讓客戶能夠掌握市場狀況，避免做出追高殺低的不理性投資決策之外，也會根據市場變化與趨勢，當偏離當初模型精算出來的最適配置比重時，新光智能理財將發送「再平衡」通知，協助客戶調整投資組合比重，以維持最理想的風險屬性，且與他行智能理財最大的不同處是，客戶可自主決定投資組合，協助客戶逐步達成每個階段性目標。

除此之外，現在 30~50 歲的中壯族群，正面臨家庭孩子的責任與房貸的壓力，「新光智能理財」投資門檻也很親民，單筆金額為新臺幣 30,000 元、美金 1,000 元，定期定額則為新臺幣 3,000 元、美金 100 元。小資族就能享有 VIP 級的智能理財服務，且至今年底申購投資組合皆免收帳管費，大大地降低交易成本。讓不同年齡階段的投資人，皆可按照自己所能擔負的責任，選擇合適的投資組合，達到各階段的人生目標，過上樂活的好日子。

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