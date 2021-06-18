台股爆量殺低險守17300點 外資連3賣 三大法人合賣198.31億元

台股今 (18) 日陷高檔震盪，數度翻黑，電子權值股普遍熄火，儘管航運股持續領航，10 多檔亮燈漲停，但終場仍不敵賣壓出籠，最後一盤爆出 700 億元大量，指數下跌 72 點，收在全場最低 17318 點，失守 5 日線，成交值擴大至 5349 億元，外資連 3 賣，三大法人同站賣方，合力賣超 198.31 億元。

台股周線寫下連 5 紅，累計本周上漲 105 點。觀察籌碼面，外資再度大砍 162.47 億元，為連續 3 個交易日賣超；投信也反手賣超 24.69 億元；自營商同步賣超 11.04 億元，三大法人合計賣超 198.31 億元。

近一周以來，BDI 指數強彈逾 20%，創 11 年新高，運輸類股人氣不墜，指數勁揚逾 5%，資金比重占大盤近 4 成，其中，慧洋 - KY、新興、台航、裕民、四維航等多檔散裝航運股，獲得大量買盤進駐，均攻上漲停板。

貨櫃三雄陽明、長榮、萬海盤後納入台灣 50 成分股，萬海股價強勢亮燈漲停，收 226.5 元，改寫歷史新高，陽明也強漲逾半根停板，收 149.5 元，遭列分盤交易處置的長榮同步受拉抬，終場上揚 2.5%，收 140 元。

觀察權值股表現，台積電昨天急拉尾盤上演填息秀，但今天股價再陷震盪，終場小跌 0.5%，收 603 元；鴻海、聯發科、聯電等電子股也在盤下震盪，尾盤跌幅擴大至 1-2%。塑化族群受油價等原物料走跌影響，台塑化、南亞股價重摔逾 3%，台塑也有 1% 以上的跌幅。

食藥署昨天宣布，通過由泰博開發的抗原快篩試劑，將成首個國產居家快篩試劑，待前置作業完成後即可開賣，在消息激勵下，泰博今跳空開高，強漲逾半根停板，帶動亞諾法、ABC-KY、寶齡富錦、東洋、高端疫苗、合世等防疫概念股，漲勢也相當強勁。