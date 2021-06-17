北市祭清零計畫 確診者不得在家須住防疫旅館

台北市今 (17) 日新增 34 例 COVID-19 確診病例，市長柯文哲宣布實施新防疫戰略「清零計畫」，要求所有染疫者不准留在家裡，有症狀者住院、無症狀者入住防疫旅館，若要留在家中，須簽切結書，政府將不會給予任何補償，希望藉此切斷家戶傳播鏈。

台北市政府下午舉行防疫記者會，柯文哲表示，經過一個月的努力，萬華區已經不再是疫情熱區，因此，普篩策略要改為精準篩檢，剝皮寮快篩站可望功成身退，這兩天就會停止改成疫苗注射站。

柯文哲進一步指出，部分行政區本周完全沒有新增確診案例，但可能還有一些潛藏案例，因此，現在已經到了剿滅游擊隊的最後階段，除了擴大施打疫苗策略外，北市也將開始執行清零計畫。

柯文哲說明，首先，確診者之後通通不准住家裡，若有症狀就去醫院治療，無症狀者也要入住專責防疫旅館，因為北市 43% 的確診者是經由家戶感染，再傳染給外面的人。若要留在家中，須簽切結書，政府不會給予任何賠償，不能在家身亡還怪政府照顧不周。

其次，北市要擴大疫調範圍，以確診者為中心，進行同心圓疫調，進一步匡列其他曾與確診者接觸的高風險對象，並安排篩檢，搭乘計程車及相關費用，由北市府負擔。

柯文哲強調，為了阻斷傳播鏈，被匡列的相關接觸者有義務接受採檢，而且盡速清零後，才能開始思考三級疫情警戒管制是否能鬆綁。