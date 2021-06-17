台股甩尾翻紅收漲82點 三大法人土洋對作賣超53.97億元

美國聯準會釋出鷹派訊號，美股應聲下挫，台股今 (17) 日一度跌逾 150 點，失守短均，但盤中跌幅收斂，航運股領頭揚帆，台積電尾盤更是上演驚奇填息秀，帶動指數急拉，終場上漲 82 點，收全場最高 17390 點，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 53.97 億元。

加權指數今日成交值略降至 4393 億元。觀察籌碼面，外資繼昨天大賣 181 億元後，今天持續賣超 68.77 億元；投信則轉為買超 8.61 億元，終止連 5 賣；自營商同步買超 6.09 億元，內外資對作，合計賣超 53.97 億元。

台積電今天除息，每股配發 2.5 元現金股利，早盤陷入貼息窘境，一度失守 600 元關卡，不過，在低接買盤進場力挺下，尾盤急拉翻紅，只用一天就成功完成填息，收 606 元；國巨、鴻海、聯電、日月光投控等電子權值股今天表現有撐，約上漲 1-2%；大立光、台塑化、統一、和泰車等則震盪走跌。

航運依舊是盤面交投熱門股，散裝航運族群今日表現搶眼，四維航、中櫃、台驊投控、志信、榮運等均亮燈漲停；貨櫃股以陽明漲勢最為強勁，尾盤股價急拉，大漲逾 8%，收 140.5 元，長榮漲 2%，萬海則驚險翻紅小漲 0.2%。

近來面板價格漲勢趨緩，雙虎遭到外資降評，下半年營運將面臨挑戰，不過，外資昨天逆勢回補面板三傑，友達、群創、彩晶今天再度反攻，在大量買盤追捧下，午盤後全面攻上漲停，群創重回 20 元之上。

高端新冠疫苗二期解盲後，多空走勢分歧，昨天歷經漲停、跌停後，今天弱勢開低，不過，在買盤積極擁護下，股價由黑翻紅，尾盤上漲近 2%，收在 260 元。此外，生華科、順藥、亞諾法、泰博、ABC-KY、美德醫 - DR、普生等防疫概念股也都有所表現。