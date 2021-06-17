富邦媒、蝦皮618大檔期前哨戰業績增7成 6月營收有望超越5月

電商 618 年中盛事蓄勢待發，台灣線上零售業龍頭富邦媒 (8454-TW) 和大型電商平台蝦皮購物今 (17) 日均指出，618 年中大促暖身慶業績年增幅高達 70%，隨著上半年最大檔期將至，將積極衝刺第二季業績；法人樂觀看待，富邦媒 6 月業績有望再超越 5 月。

由於國內疫情升溫，使電商第二季傳統淡季不淡，富邦媒 5 月合併營收衝上 81.29 億元，月增 40.07%，年增 46.67%，創單月次高，僅次去年 11 月，富邦媒表示，暖身慶業績年增多達 70%，而此次為衝刺 6 月 18 至 21 日的 618 年中大促，加碼祭出抽特斯拉 Model 3、消費滿額送萬份麥當勞等活動。

蝦皮購物也觀察到，618 超狂年中慶首周需求年成長超過 70%，其中，又以食品類較疫情前成長逾 70%、生鮮需求量成長近 4 倍最顯著。

蝦皮統計，食品類別中的熱銷品項主要是泡麵和乾糧，生鮮類別則以宅家自煮好入菜的金針菇、高麗菜、牛心番茄等食物為熱銷品項。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰說明，本土疫情加速民眾消費行為轉移到線上購物平台，採購品項也轉為更貼近居家生活的必備物資，觀察今年蝦皮購物 618 年中慶首周需求量較高的品類，從過去表現較佳的美妝保養和女性周邊商品，轉為生活家居用品與食品，因此，將全力支援相關商品供應。