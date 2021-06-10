〈宅經濟發燒〉富邦媒5月營收創次高 網家寫同期新高

國內本土疫情爆發使宅需求爆發，國內二大電商平台富邦媒 (8454-TW) 和網家 (8044-TW) 今 (10) 日公布 5 月合併營收，富邦媒 81.29 億元，月增 40.07%，年增 46.67%，創單月次高，僅次去年 11 月，呈現淡季不淡，而網家為 40.35 億元，月增 18.32%，年增 13.12%，也創同期新高，網家解釋，由於需求暴增出貨遞延，部分營收將延至 6 月認列。

富邦媒前 5 月合併營收 322.93 億元，年增 26.78%，已超越去年上半年水準。網家前 5 月合併營收 189.36 億元，年增 8.91%。

富邦媒表示，5 月上半月主要受惠母親節買氣挹注，隨後因疫情升溫更加大網購需求，momo 網路購物業績占比達 94.4%，年增 51.7%，成長幅度為近三年單月最大，其中，行動購物業績年增 63%，在網購業績占比約達 76%。

富邦媒觀察，宅商機主要帶動筆電、電腦周邊產品與視訊設備添購需求，同時，疫情再次吹起自煮商機，米、麵、料理包、冷凍食品、罐頭等買氣熱絡，自煮廚電銷售也較上月翻倍成長。

網家說明，受疫情影響，採購需求驟增致出貨遞延，部分營收將延至 6 月認列，5 月營收創同期高，同樣是來自零接觸經濟衍伸的多元消費需求，3C、生活日用、食品、電玩等類別銷售量提升。

網家統計，5 月筆電相關商品銷售量年增逾 3 倍，而防疫用品如口罩、衛生紙、清潔消毒及防護配件等帶動整體日用品銷量較上月提升 2.5 倍，居家重訓用品銷量更較上月大幅增加超過 8 倍、電玩遊戲銷量也翻倍成長。

網家強調，近期因大量訂單湧入，已持續滾動調整並優化出貨效率。