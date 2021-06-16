立榮、華信、遠航協議票價涉聯合行為 公平會開罰340萬元

公平會調查，立榮航空、華信航空及遠東航空 2019 年間同業聚會時，聯合協議國內線機票價格，今 (16) 日委員會作出決定，認定 3 家航空公司違反公平交易法規定，涉及聯合行為，分別對立榮、華信與遠航處以 160 萬元、95 萬元及 85 萬元罰鍰，總計開罰 340 萬元。

公平會指出，雖然飛機票價比起其他交通運輸工具高，但因為速度快，經常是民眾往來澎湖、金門等離島以及台東的不二選擇。然而，2019 年時，立榮、華信及遠東航空卻二度透過同業見面的機會，討論並達成「2019 年 4 月起維持票價」及「2019 年第 3 季團體機票不要低於前一年」的共識。

雖然 3 家業者指稱，只是隨口允諾或附和，實際票價仍然會依照市場供需決定，不過，經公平會調查發現，參與會面的航空公司代表，都是負責票價擬訂或是決策的人員，即使僅只是對於票價討論的同意或附和行為，都足以使該年國內機票價格，朝向避免降價或維持的方向研擬，進而造成國內航空業者維持票價、不降價的共同行為。

公平會表示，本案相關的「台北、台中、高雄至澎湖」、「台北、台中、高雄至金門」，以及「台北至台東」等 7 條航線中，都是由立榮、華信及遠航，或其中 2 家共同經營，也就是說，這 3 家航空公司在國內 7 條航線市占率加總為 100%。

公平會說，這 3 家航空公司對於機票價格進行討論，並達成共識，使消費者無法再透過事業間的競爭行為，取得更加優惠的價格，因此認定 3 家航空公司的合意行為，足以影響這些航線的市場供需，違反公平交易法有關聯合行為之禁制規定。

公平會表示，雖然同業間常因業務上需要，而有見面或聚餐的機會，但在聚會中談論公司價格規劃，或共同議定產業未來的經營方針，即可能涉及公平法的聯合行為規定，呼籲業者多加注意分際，以免誤踩紅線。